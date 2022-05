Assaut du Capitole : cinq républicains, dont McCarthy, assignés à comparaître

Les quatre autres élus convoqués, Jim Jordan, Andy Biggs, Mo Brooks et Scott Perry, qui ont eux aussi contesté la validité de la présidentielle de novembre 2020, étaient de loyaux partisans de l'ancien président Donald Trump pendant son mandat.

Ces membres incluent des élus qui ont participé à des réunions à la Maison-Blanche, qui ont eu des conversations directes avec le président Trump avant et pendant l'attaque, et qui ont participé à la planification et à la coordination de certaines activités le 6 janvier et avant cette date , précise le comité spécial sur Twitter.

Le comité aimerait les entendre à huis clos avant d'amorcer la portion publique de leur enquête, qui débutera le 9 juin.

Le fait de convoquer des pairs devant des comités est rare, et les médias américains ont fait état de débats entre les membres du comité entourant cette décision.

Récemment, il a entendu des membres de la famille de Donald Trump, sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner, qui étaient ses conseillers à la Maison-Blanche, ainsi que Donald Trump fils. Les trois avaient tous témoigné de leur plein gré.

Le comité a vu défiler près d'un millier de témoins depuis le début de ses travaux, l'an dernier.

Plus de détails suivront.