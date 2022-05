Bethesda reporte la sortie de ses jeux Starfield et Redfall

Le studio, récemment acheté par Microsoft, a annoncé le report de leur date de sortie sur les réseaux sociaux jeudi.

Le jeu d’exploration spatiale Starfield devait initialement être lancé le 11 novembre 2022, un clin d'œil à la sortie de The Elder Scrolls V: Skyrim, un autre titre phare du studio Bethesda sorti en 2011. Mais aucun aperçu de jouabilité n’a encore été dévoilé, ce qui laisse présager des retards significatifs. Les équipes de développement pourront donc bénéficier du temps supplémentaire qui leur est accordé pour se rapprocher du fil d’arrivée, d’ici au lancement prévu à la première moitié de 2023.

Le jeu de tir coopératif avec des vampiresRedfall, autre production majeure annoncée l’an dernier, cette fois-ci par le studio Arkane, est dans la même situation. Sur Twitter, le directeur du studio, Harvey Smith, a indiqué que l'équipe a besoin de plus de temps pour donner vie au jeu .

Les joueurs et joueuses en apprendront probablement davantage sur ces deux jeux lors du Summer Game Fest, qui compte à l’horaire une présentation de Bethesda le 12 juin.

Bethesda s’ajoute à la longue liste des studios de jeux vidéo qui ont annoncé un report de sortie cette année, notamment en raison des restrictions et du télétravail en lien avec la crise sanitaire. Rappelons que la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de Nintendo, n’y a pas échappé non plus, et a vu sa sortie être repoussée au printemps 2023.