COVID-19 : des morts s’ajoutent à Ottawa, l’Outaouais et l’est ontarien épargnés

Selon les données publiées par Santé publique Ottawa (SPO), jeudi, la pandémie a fait 793 morts jusqu’ici. Depuis une semaine, dix morts se sont ajoutés au bilan pandémique de la capitale fédérale.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a légèrement augmenté. On compte désormais 25 personnes placées dans un établissement de santé en raison d’une infection active, contre 22, mercredi. Un patient a été placé aux soins intensifs pour combattre le virus.

SPOSanté publique Ottawa rapporte 125 nouvelles infections et 959 cas actifs sur son territoire, même si le manque d’accès aux tests de dépistage rend ces données moins fiables qu'auparavant et sans doute sous-représentatives.

Quelque 42 éclosions sont en cours à Ottawa.

Situation stable dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, les autorités de santé publique rapportent 11 hospitalisations, jeudi, mais aucune personne ne se trouve aux soins intensifs. Il s'agit d'une baisse de quatre hospitalisations par rapport au bilan de mercredi.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte, par ailleurs, que huit éclosions sont en cours sur son territoire.

Le nombre de décès demeure inchangé, avec 226 morts de la COVID-19 depuis février 2020. Un nombre qui n'a pas changé depuis le 22 avril dernier.

Baisse des hospitalisations en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le nombre d’hospitalisations recommence à descendre, jeudi, après plusieurs jours de hausse.

Selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, 78 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19, dont deux se trouvent aux soins intensifs. On comptait 85 hospitalisations, la veille.

Le nombre de décès demeure inchangé depuis le 5 mai. Jusqu’ici, 310 personnes de l’Outaouais ont succombé aux conséquences du coronavirus.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais rapporte 27 nouvelles infections et 448 cas actifs sur son territoire, mais ces données restent à relativiser en l’absence d’accès aux tests de dépistage pour tous les résidents. Au total, 54 employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais sont présentement atteints de la COVID-19.

Au niveau de la province, le Québec déclare, jeudi, 25 décès supplémentaires liés à la pandémie.