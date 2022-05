Il faut protéger des corridors marins de l’Océan Pacifique, disent des chercheurs

Dans leur étude publiée dans le journal Sustainability (Nouvelle fenêtre) (en anglais) le 6 mai, les chercheurs expliquent avoir étudié les déplacements de 11 espèces de poissons, souvent des chemins empruntés pour se reproduire, et avoir identifié quatre routes très fréquentées par plusieurs espèces.

Deux routes se trouvent dans le nord-est et le centre de l’océan Pacifique et deux autres routes sont situées dans le sud-ouest et le centre de l’océan.

La candidate au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique et co-auteure de l’étude Veronica Relano affirme que la protection de ces corridors marins doit être priorisée dans le cadre des efforts de préservation de plusieurs espèces comme le thon, l’espadon et le makaire bleu pour permettre à ceux-ci de se déplacer de façon sécuritaire entre différents habitats.

Il faut protéger la survie à long terme de certaines espèces, comme le thon, par exemple, disent des chercheurs britanno-colombiens. Photo : Radio-Canada

Ils doivent être protégés de la pêche industrielle , croit Veronica Relano, pour éviter l'épuisement des stocks de certaines espèces.

« C’est important, parce que nous épuisons certains des stocks, certaines de ces espèces. Donc, c’est important de les préserver pas seulement pour nous, mais aussi pour les Polynésiens, qui dépendent de ceux-ci pour leur sécurité alimentaire, mais aussi en raison de leurs croyances traditionnelles. » — Une citation de Veronica Relano, candidate au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique

Ces corridors marins sont situés en majorité dans des eaux internationales. Un consensus international serait donc nécessaire pour que des protections additionnelles voient le jour , précise la chercheuse.

Espaces marins protégés

Une tortue nage près de coraux au large d'Hawaï. Photo : La Presse canadienne / AP/Brian Skoloff

« Nous avons de très grands espaces marins protégés, par exemple, à Hawaï. Mais ces efforts sont très isolés. [...] L’important serait de relier tous ces espaces marins protégés. » — Une citation de Veronica Relano, candidate au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique

Les chercheurs ajoutent que les changements de température de l’eau en raison des changements climatiques ont également un impact sur les migrations saisonnières des espèces marines, ce qu’il faudra garder en tête lors de l’élaboration de politiques marines.

Avec les informations de Liam Britten