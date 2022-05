Au moins 8 % des Néo-Brunswickois ont eu la COVID-19, mais c’est probablement plus

Depuis le début de la pandémie, 8 % de la population néo-brunswickoise aurait été infectée par la COVID-19 selon les données de la province. Mais cette proportion pourrait bien être sous-estimée, notamment en raison des cas non répertoriés ou non confirmés de la maladie.

Prenons l’exemple de l’Ontario, où les autorités de santé estiment que près de 40 % de la population de la province a contracté la COVID-19 depuis que la pandémie a été déclarée.

Un professeur en immunologie pense d’ailleurs que le taux de personnes ayant été infectées par le virus au Nouveau-Brunswick est presque quatre fois plus élevé que les données colligées. D’après moi, le taux est plus proche de 30 % , précise Michael Grant, de l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour faire son estimation, la province se base uniquement sur les résultats des tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase auxquels seule une partie de la population a accès.

Les résultats positifs obtenus avec un test de dépistage rapide ne sont donc pas inclus dans ces statistiques. Or, mardi, lors de la dernière mise à jour sur la situation pandémique, le Nouveau-Brunswick faisait état d’un total de 64 238 résultats positifs autodéclarés.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il y a aussi des personnes qui sont malades, mais qui ne se font pas tester ou ne déclarent pas leur statut, puis il y a celles qui sont asymptomatiques et qui ne se doutent pas qu’elles sont atteintes de la COVID-19, rappelle Michael Grant.

L’immunité, la question à 100 millions $

Il est difficile d’affirmer si les personnes qui ont obtenu un résultat positif à la COVID-19 sont immunisées contre la maladie.

« C’est une question à 100 millions de dollars à laquelle nous commençons à trouver de très bonnes réponses. » — Une citation de Michael Grant, professeur en immunologie à l’Université Memorial

Selon lui, il y a une croyance répandue qui prédit que deux doses de vaccin, en plus d’une infection, confèrent une immunité équivalente à quelqu’un qui aurait reçu une dose de rappel.

Les individus non vaccinés qui ont été infectés, en revanche, auraient une protection contre le variant Omicron pour une courte période, quoique l’infection ne leur permettait pas d’avoir une immunité contre d’autres souches du virus, comme le variant Delta, expose-t-il.

Selon un autre expert, la vaccination et l’infection combinées offrent une immunité qui est plus efficace et durable. Somme toute, les experts ne sont pas en mesure de déterminer combien de temps elle est susceptible de durer, dit Raywat Deonandan, épidémiologiste et professeur à l’Université d’Ottawa.

La ministre de la Santé relance un appel à la vaccination

La ministre de la Santé Dorothy Shephard lance un appel à la population du Nouveau-Brunswick en les incitant à obtenir leur troisième dose du vaccin.

Nous savons maintenant que, quand une personne a eu la COVID-19, après trois mois, elle devrait aller chercher sa dose de rappel , a-t-elle déclaré en mêlée de presse, mercredi.

Au Nouveau-Brunswick, 52,1 % de la population admissible est triplement vaccinée, alors que 87,9 % a obtenu deux doses du vaccin. Photo : Radio-Canada / FREDERIC J. BROWN

Actuellement, 52,1 % de la population admissible est triplement vaccinée contre la COVID-19. Le ralentissement de la vaccination ne surprend pas Michael Grant. Il observe que des personnes commencent à s’interroger sur le bénéfice d’une troisième dose, entre autres lorsqu’elles voient que des personnes pleinement vaccinées sont quand même infectées par Omicron.

C’est pourquoi il pense que la province devrait plutôt s’attaquer aux personnes plus vulnérables. Elles comprendraient les personnes non vaccinées ou celles qui n’ont pas encore eu une infection à la COVID-19.