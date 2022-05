La Cour suprême refuse d’entendre la demande d’appel de Québecor contre le CRTC

Québecor encaisse une ultime défaite dans sa cause l'opposant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et à Bell en lien avec la diffusion du signal de TVA Sports. La Cour suprême du Canada a en effet refusé, jeudi, d'entendre la demande d'appel de Groupe TVA et Québecor Média inc.