Lorraine Richard et des syndicats exigent une rencontre avec le ministre de la Santé

La députée de Duplessis, Lorraine Richard, et des représentantes syndicales ont dénoncé jeudi en conférence de presse la gestion des services et des soins de santé faite par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Elles demandent à rencontrer le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour en discuter.

La députée Lorraine Richard, la présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), Nathalie Savard, et la représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour la Côte-Nord, Maude Fréchette, dénoncent le recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI) dans la région.

Elles jugent que l’on offre des conditions de travail plus avantageuses que dans le réseau public, ce qui accentue l’exode du secteur public vers les agences privées afin de bénéficier des mêmes avantages, aggravant d’autant plus la pénurie de personnel.

La députée Lorraine Richard exige une rencontre avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

En janvier, le CISSS CISSS de la Côte-Nord indiquait prévoir un déficit budgétaire de 64,6 millions de dollars pour l'exercice financier qui prenait fin le 31 mars 2022.

Selon le CISSS de la Côte-Nord, entre 65 et 70 % de ces millions de dollars sont attribuables au recours aux services des employés d'agences privées.

Une première rencontre

Une rencontre est prévue pour vendredi entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et le SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois afin de discuter des agences de placement.

Ce n’est pas suffisant aux yeux de la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui aimerait discuter directement avec le ministre, en personne, de ce dossier.

Avec Nathalie Savard et Maude Fréchette, elle demande au gouvernement de considérer le recours à la MOImain-d’œuvre indépendante sur la Côte-Nord comme un dossier prioritaire et réclame une intervention spécifique à la région.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe et Charles-Étienne Drouin