Des inondations forcent l’évacuation de Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest

Dans son plus récent communiqué, jeudi matin, la ville de Hay River avise qu'une nouvelle vague d'eau et de glace traverse présentement la communauté et que les résidents doivent s'attendre à de nouvelles vagues au cours des prochaines heures.

Les autorités demandent à ceux qui sont toujours dans la communauté de demeurer dans leur logement et de ne pas sortir dans les rues, où le mouvement des morceaux de glace pourrait causer des blessures.

La nuit a été longue et difficile pour les résidents, dont plusieurs se trouvent dans des endroits submergés, compliquant les efforts d'évacuation de leurs domiciles.

Jeudi matin, la direction de l'École Boréale a annoncé sur les réseaux sociaux que les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

