Prince Albert poursuit un fournisseur en lien avec la garantie d’achat d’autobus

La poursuite judiciaire à l’encontre de Vicinity Motor vise à récupérer le prix d'achat des sept autobus ainsi que les coûts de remplacement supplémentaires pour l'achat d'une nouvelle flotte.

La Ville de Prince Albert veut aussi être dédommagée pour les coûts de réparation et les autobus de remplacement temporaires, et demande des dommages-intérêts pour compenser les perturbations causées à la Ville et à ses résidents.

Selon le maire de Prince Albert, Greg Dionne, un an après le retrait de sept autobus en raison de fissures sur les châssis, une flotte de remplacement avait été promise dans le contrat. Or, seuls trois autobus ont été livrés, et deux d'entre eux ont eu des problèmes.

« Il y a eu un impact dévastateur pour Prince Albert. La Société d'assurances de la Saskatchewan ( SGI) Société des assurances de la Saskatchewan n’était pas certaine que les autobus pouvaient circuler. Si les autobus ne peuvent circuler, on se retrouve sans transport en commun. » — Une citation de Greg Dionne, maire de Prince Albert

Ces perturbations ont entraîné l'annulation de nombreux itinéraires pendant l’hiver, affirme Greg Dionne.

Nous avons été déçus par le retard. Nous avons aussi été choqués par les problèmes que nous avons eus et le niveau de services que nous avons reçu d’eux [Vicinity Motor], car c’est une bonne entreprise , ajoute-t-il.

Un besoin important à combler

Greg Dionne affirme que, pour répondre au besoin urgent d’autobus à Prince Albert, la Ville a pris possession de six autobus de l’entreprise locale First Bus Canada.

Trois de ces autobus devraient être en service au cours du mois de juin, quand la SGISociété d’assurances de la Saskatchewan aura fait une inspection complète.

À l’heure actuelle, nous avons neuf autobus, dont trois de Vicinity Motor. Nous n'avons que sept itinéraires. Alors, nous pouvons redonner un service à nos résidents , explique Greg Dionne.

Un grave manque d’entretien

Le président-directeur général de Vicinity Motor, William Trainer, défend son entreprise. Selon lui, il y eu un grave manque d’entretien des autobus à Prince Albert, ce que révélerait des inspections faites par de nombreux ingénieurs .

L'acier des autobus a rouillé à un point tel qu'il a causé des dommages structurels , ajoute-t-il.

William Trainer indique que Vicinity Motor a livré 143 autobus à différents clients en 2018 : Aucun autre n’a eu les mêmes problèmes.

Il explique qu’il y a des calendriers d’entretien et des procédures qui doivent être suivies pour le respect des garanties. Les services comprennent le lavage et l’inspection.

Ils (les autobus) présentaient une telle accumulation de sel et de saleté que chaque autobus pourrait remplir quatre à cinq brouettes de débris routiers , ajoute-t-il.

« La Ville de Prince Albert porte le poids de cette responsabilité. » — Une citation de William Trainer, PDG de Vicinity Motor

Le maire Greg Dionne affirme que les arguments de l'entreprises sont faibles et veut laisser au tribunal le soin de dire qui a raison et qui a tort .

Avec les informations de Pratyush Dayal