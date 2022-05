Galas, balados et documentaire sur Claude Crest au Festival d’humour émergent

L'événement présentera notamment le documentaire Claude Crest : la balloune, qui met en vedette le personnage devenu célèbre de Maxime Gervais, membre des Pic-Bois. Le film humoristique sera présenté le 30 juin au Théâtre du cuivre.

Claude Crest, c'est un personnage qui a été créé par Maxime Gervais, membre des Pic-Bois. Il a décidé de créer un personnage qui serait le plus vieil humoriste, le fondateur de l'humour au Québec, avant Yvon Deschamps. C'est lui qui aurait inspiré Yvon Deschamps à faire de l'humour. C'est un peu ça le personnage, alors que Maxime Gervais est dans la trentaine! Il a fait du financement web pour amasser de l'argent pour faire un documentaire sur son personnage et ça a super bien fonctionné , explique Camille Dallaire, présidente et fondatrice du FHE.

D'ailleurs, les Pic-Bois seront à Rouyn-Noranda pour enregistrer leurs balados Box Sophisme et Pod de route, tout comme Pierre-Bruno Rivard avec Le carré de sable, Pascal Cameron avec Ark! le podcast ainsi que Stéphanie Vandelac et Thomas Levac pour Couple ouvert.

Pascal Cameron (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Des spectacles extérieurs seront également présentés à la Guinguette Chez Edmund, sur la presqu'île du lac Osisko.

Le Gala d'ouverture sera animé par Antoni Rémillard, alors qu'Anas Hassouna et Oussama Fares animeront le Fishnet Show.

Les autres spectacles extérieurs : Des VERTES et des pas MÛRES, animé par Dhanaé A. Beaulieu

Womansplainning Show, animé par Anne-Sarah Charbonneau et Noémie Leduc-Roy

Le Grand gala des Pic-Bois

Judith Lussier animera également une soirée d'humour intitulée Fuck la culture du viol à la salle Le QG.

Nouveautés

Le festival propose également une nouveauté, les Late night shows, des spectacles de fin de soirée présentés au Cabaret de la dernière chance ainsi qu'en direct sur la plateforme La banane.

Un peu comme l'a fait son grand-frère le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, le FHE s'exportera aussi dans les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda.

« L'objectif, c'est d'offrir des spectacles pas seulement au centre-ville de Rouyn-Noranda, mais aussi dans les quartiers ruraux, d'aller vers les gens plutôt que de toujours faire venir les gens à nous. » — Une citation de Camille Dallaire, présidente et fondatrice du FHE

En plus de ces nombreux artistes animant des soirées, le public pourra découvrir des étoiles montantes comme Derrick Frenette, Tranna Wintour, Catherine Éthier, Coco Béliveau ou Mona de Grenoble. En tout, une quarantaine d'humoristes prennent part à l'événement.

Les billets pour le festival sont en vente dès jeudi, 19 h, sur le site web de l'événement  (Nouvelle fenêtre) .