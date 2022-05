Le journaliste et animateur Michel Lacombe tire sa révérence après 50 ans de carrière

Le journaliste, animateur et intervieweur chevronné Michel Lacombe pose le micro et prend sa retraite de Radio-Canada, lui qui œuvre dans le milieu des médias depuis 1966.

C’est le diffuseur public, où il travaille depuis les années 1970, qui a annoncé la nouvelle par voie de communiqué, jeudi. Une émission hommage pour souligner sa carrière, avec un grand entretien animé par Maxime Coutié, sera diffusée sur ICI Première le 25 mai prochain à 21 h.

Michel Lacombe a animé ces 10 dernières années l’émission Le 21e à la radio de Radio-Canada, où il menait de grandes entrevues avec des personnalités de tous horizons.

Ses talents d’intervieweur ont notamment été récompensés par le Grand prix Judith-Jasmin, qui lui a été décerné en 2015 pour la dernière entrevue qu’il a réalisée avec l’ancien premier ministre du Québec Jacques Parizeau.

Michel Lacombe est un des intervieweurs les plus redoutables de sa génération, a souligné Luce Julien, directrice générale de l’information de Radio-Canada, dans un communiqué. Il possède une culture politique inouïe et une passion pour tout ce qui touche la création et la culture.

Amoureux de la radio

Sa carrière de plus de 50 ans l’a mené dans de nombreuses salles de presse. Il a notamment travaillé à la radio CJBC Toronto et à Télé-Métropole (l’ancêtre de TVA), avant d’être embauché par Radio-Canada dans les années 1970.

Il s’est illustré au magazine d’actualités radiophonique Présent, pour lequel il a notamment été correspondant à Québec de 1976 à 1983, à l’époque du gouvernement du Parti québécois de René Lévesque. En 1983, il est passé au petit écran, où il a œuvré jusqu’en 1985 comme journaliste-reporter au national et à l’international à l’émission Le Point, à Radio-Canada.

De retour à la radio un peu plus tard, il a créé Le midi 10 et sa formule d’émission d’entrevues, devenu depuis Midi info. Depuis, il a animé de nombreuses émissions à la Première chaîne de Radio-Canada, dont Ouvert le samedi, Faut pas croire tout ce qu’on dit ou encore OK Boomer, avec sa conjointe, la chroniqueuse Nathalie Petrowski.

Le 21e, émission qu’il animait depuis 10 ans, est diffusée jusqu’au 13 juin, et ses entrevues sont accessibles en tout temps sur Radio-Canada OHdio.