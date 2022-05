Un spectacle multimédia projeté sur la façade de l’Assemblée nationale

Cette initiative du gouvernement du Québec, au coût de 1,3 million de dollars, propose un voyage immersif au public, mettant en lumière le territoire, la langue, l’histoire et la culture québécoise.

Extrait de BLEU : le Québec sous les étoiles. Photo : Capture d’écran

BLEU : Le Québec sous les étoiles sera présenté à 21 h 30. La projection devrait durer une vingtaine de minutes. Environ 10 000 spectateurs pourront assister gratuitement aux projections, devant la Fontaine de Tourny et dans les jardins du Parlement. L'avenue Honoré-Mercier demeurera fermée à la circulation. Au total, huit projecteurs seront installés devant le bâtiment.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, et la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault en ont fait l'annonce jeudi.

On a déjà nos belles fêtes nationales, on a déjà nos beaux grands spectacles traditionnels, mais on voulait avoir quelque chose de plus pour rassembler encore davantage les familles, des tout-petits aux arrières grands-parents. […] ce spectacle-là, il n'a qu'une seule prétention, c'est de nous faire du bien , a assuré Mme Roy.

Une image tirée de la projection Photo : Image tirée de la projection

BLEU : Le Québec sous les étoiles raconte l’histoire d’une grand-mère, interprétée par France Castel, en compagnie de son petit-fils. Ensemble, ils parcourront les époques dans un canot, comme un rappel aux événements marquants de l’histoire de la province.

Initialement prévu en juin 2020, le projet a dû être reporté pour des raisons évidentes. C’est l’entreprise de multimédia de Boucherville TKNL qui s’est vu confier ce mandat.

« Il y a une réinterprétation de pièces connues […] On est allés vraiment chercher la collaboration de toutes les formes d’art dans ce spectacle. » — Une citation de Nathalie Gélinas, productrice chez TKNL

TKNL a déjà réalisé des projections sur le Parlement d'Ottawa en 2015 avec le projet Lumières du Nord.

Début du widget . Passer le widget? Lumières du nord | Northern Lights from TKNL on Vimeo. Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon Mme Roy, le projet voyagera peut-être sur d'autres bâtiments. Pour le moment, la conception technique a été faite seulement à partir des dimensions du Parlement, mais il n'est pas impossible qu'un jour le spectacle puisse être projeté ailleurs.