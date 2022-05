La campagne de sociofinancement du CVA n’atteint pas son objectif

Peut-être qu'on s'est laissé porter un petit peu par l'élan de sympathie qui a suivi dans les 48, 72 heures qui ont suivi l'explosion, l'incendie, la destruction du CVACentre de valorisation de l'aliment , admet Christian Guillot, fondateur de l'entreprise Umano. On a senti une vague de sympathie, d'amour, de solidarité.

Une explosion avait déclenché un violent incendie au CVACentre de valorisation de l'aliment le 23 mars dernier. Les 14 entreprises qui utilisaient ses installations avaient tout perdu, le bâtiment ayant été complètement ravagé par les flammes.

Puisque l'objectif n'a pas été atteint, toutes les sommes seront retournées aux donateurs. C'est un peu le défi d'une campagne de sociofinancement , explique-t-il.

« Dans les premiers jours, cela avait l'air de bien décoller. Mais cela s'est essoufflé assez rapidement. Et il n'y a jamais eu de second souffle. Alors on se retrouve dans une situation où il n'y aura pas de partage entre les différentes entreprises, puisqu'il n'y aura pas de don, finalement. »