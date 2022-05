Alors que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) suggère de rendre obligatoire l’obtention d’un diplôme universitaire pour les prochaines générations de professionnelles en soins, le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO) se montre dubitatif. Sa présidente estime que le moment est bien mal choisi pour faire une telle proposition.

Imposer progressivement le baccalauréat pour tous les infirmiers et toutes les infirmières comme le propose l’ OIIQOrdre des infirmières et infirmiers du Québec dans un mémoire de près de 300 pages transmis à l’Office des professions du Québec, le SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais n’est ni pour, ni contre .

Mais sa présidente juge le moment choisi inopportun.

De venir déposer un projet de la sorte pendant la pénurie qui sévit depuis des années et qui ne fait qu’empirer, c’est vraiment mettre la barre haute et encourager la pénurie. À ce moment-ci, ce n’est pas le temps de ressortir ce critère-là. Qu’est-ce qu’ils vont faire avec toutes les infirmières techniciennes qui sont sur le plancher? C’est un message incohérent qu’ils envoient en déposant ce projet , a estimé Karine D’Auteuil, invitée à se prononcer sur cette proposition en entrevue à l’émission Les Matins d’ici, alors que jeudi marque la Journée internationale des infirmières.

Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

L’ OIIQOrdre des infirmières et infirmiers du Québec assure que cette modification serait un élément essentiel pour que les infirmières aient plus d’autonomie et puissent, par exemple, prendre en charge les patients qui n'ont pas de médecin de famille.

Mais dans le contexte actuel, cela ne changerait rien, pense Mme D’Auteuil.

« Tant qu’on n’aura pas une loi sur les ratios sécuritaires, que la conciliation travail-famille-vie personnelle ne sera pas attaquée, ça ne changera rien d’exiger un baccalauréat pour être infirmière. » — Une citation de Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais

Les conditions de travail actuellement - que ce soit pour une infirmière qui sort du cégep ou de l’Université - font en sorte qu’elles ne sont pas outillées pour affronter la surcharge de travail qu’il y a dans le réseau. Que ce soit une infirmière technicienne ou une infirmière clinicienne, la surcharge de travail reste la même.

Le syndicat doute des études citées par l' OIIQ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

À l’heure actuelle, une formation collégiale (diplôme d'études collégiales) de 2925 heures et une formation universitaire de 4635 à 4815 heures permettent d’obtenir le même permis d’exercice lorsqu'on réussit le même examen professionnel.

Mais selon l’ OIIQOrdre des infirmières et infirmiers du Québec , la formation collégiale ne prépare pas les étudiantes notamment à intervenir lors de situations cliniques complexes [...] et il est insoutenable d’accepter que des infirmières nouvellement diplômées des programmes d’études techniques exercent des activités professionnelles à haut risque de préjudice .

L’ OIIQOrdre des infirmières et infirmiers du Québec cite des études qui font état d'une réduction du taux de mortalité hospitalière lorsque la proportion d’infirmières formées au baccalauréat augmente, ce que conteste Mme D’Auteuil.

Est-ce qu’ils ont vraiment fait l’étude de voir ces chiffres-là concrètement, mettons dans une unité de soins? Ils n’ont pas fait cette étude-là. Donc, je ne peux pas me prononcer sur des statistiques qui manquent de données véridiques. De dire qu’il y a moins de mortalité quand c’est des infirmières cliniciennes, je ne peux pas me prononcer sur ça, ce n’est pas véridique. Ils n’ont pas étudié tous les cas , dit-elle, ajoutant que, travaillant sur le plancher avec autant des infirmières techniciennes que des infirmières cliniciennes, elle n’a pas observé de risque supérieur pour l’une ou pour l’autre.

Leur place est essentielle. Elles ont toutes leur champ d’expertise, qu’elles respectent et c’est ça qui est important : de respecter le champ d’expertise , insiste la présidente du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais .

Le Québec compte sur un effectif infirmier en service d’environ 75 000 personnes. La proportion de titulaires d’un baccalauréat en sciences infirmières s’élève à 50 %, comparativement à 69 % en Ontario.