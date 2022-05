Premiers cas de grippe aviaire dans l’île de Vancouver

L'Agence canadienne d'inspection des aliments indique dans un communiqué que le virus H5N1 a été détecté mardi dans un petit élevage de volaille du district régional de la vallée de Comox, sur la côte est de l'île de Vancouver.

Elle précise que le site infecté a été placé en quarantaine et que le ministère de l'Agriculture a informé les producteurs situés dans un rayon de 12 kilomètres du résultat positif du test.

Il s'agit du septième élevage touché dans la province depuis le 13 avril dernier.

Selon l'agence sanitaire gouvernementale, la maladie se propage par contact avec des oiseaux sauvages migrateurs infectés.

Elle rappelle aux éleveurs de minimiser les contacts entre les animaux et les humains et leur recommande de nettoyer et de changer régulièrement leurs vêtements et leurs chaussures avant et après avoir pénétré dans les zones de production.

Par ailleurs, la Colombie-Britannique a prolongé jusqu'au 13 juin l'ordre donné à tous les exploitants commerciaux de volailles comptant plus de 100 oiseaux de les déplacer à l'intérieur.

Des cas de grippe aviaire ont été confirmés dans plusieurs autres provinces. Depuis 2021, la souche hautement pathogène H5N1 de la grippe aviaire a infecté plus de 1,7 million d'oiseaux au Canada.

Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, aucune infection n'a été détectée chez les humains, et les autorités précisent que les risques de contamination des aliments et pour la santé publique sont très minces.

Avec des informations de la Presse Canadienne.