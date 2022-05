La région de Québec peine encore à recevoir sa juste part d’immigration

Même si elles réussissent à attirer de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires, les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches n’arrivent toujours pas à recevoir une part de l’immigration admise au Québec équivalente à leur poids démographique. Un déséquilibre qui nuit à leurs efforts visant à contrebalancer les effets combinés du vieillissement de la population et de la pénurie de main-d'œuvre.