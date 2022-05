Carrefour 40-55 : un référendum n’est pas exclu par le maire de Trois-Rivières

Toutefois, Jean Lamarche croit que ce n’est pas l’avenue privilégiée pour le moment, mais qu’elle pourrait le devenir. À mon avis, on est encore dans le dialogue , a-t-il indiqué au micro de l’émission En direct.

Le premier magistrat rappelle qu’il s’agit d’un exercice coûteux, mais que s’il fallait en venir à cette solution pour mettre fin au débat, le conseil municipal aura à se pencher sur la question.

Entrevue avec le maire Jean Lamarche au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec Photo : Radio-Canada

Cette idée rencontre déjà de l’opposition de la part de certains conseillers. François Bélisle, du district de Pointe-du-Lac, affirme qu’une telle procédure diviserait davantage la population sur le dossier et risquerait de créer un climat néfaste dans la ville.

Comment la ville se ressortirait de ça après? , s’est-il questionné sur nos ondes. Selon lui, la Ville doit être rassembleuse.

Moi je trouve que si on commence à faire un référendum là-dessus, on va en faire sur tout. On va en faire sur le Grand Prix, on va en faire sur le feu d’artifice, on va en faire sur la rénovation des piscines. Est-ce qu’à chaque décision, on va faire des référendums? , a ajouté le conseiller.

De son côté, Luc Tremblay, du district de Châteaudun, y voit une façon de contourner les élus municipaux.

« On est 14 conseillers à la Ville, 15 avec le maire. C’est une démocratie. S’il y a une majorité qui n’est pas en faveur, la démocratie a parlé. » — Une citation de Luc Tremblay, conseiller municipal du district de Châteaudun

La coalition Terre précieuse, un regroupement de citoyens opposés au projet en raison du risque de destruction d’un milieu humide, n’est pas contre la tenue d’un référendum, mais à certaines conditions. S’il veut un référendum, bien sûr. Je pense qu’on a des bonnes chances de gagner, mais il faut que ce soit avec des règles équitables , a affirmé Philippe Duhamel, un des membres de la coalition.

Par règles équitables, ce dernier entend ne pas être en running shoes sur la glace pendant qu’eux sont en patins . En d’autres mots, que des limites soient imposées sur le financement et les ressources disponibles pour une éventuelle campagne référendaire.

« Voulez-vous, oui ou non, protéger les milieux humides de Trois-Rivières? » — Une citation de Question référendaire proposée par Philippe Duhamel

Le maire Jean Lamarche n’est pas d’accord. C’est de voir comment on peut conjuguer développement économique, environnement et qualité de vie. Comment on peut travailler ensemble et je suis content d’entendre M. Duhamel dire qu’il demeure ouvert au dialogue , a-t-il répondu.

Les plans d'expansion du parc industriel Carrefour 40-55 à Trois-Rivières. Photo : Capture d'écran - Ville de Trois-Rivières

Un nouveau projet dans les cartons

À la suite d’une consultation publique sur le projet, le maire indique qu’une nouvelle mouture est en préparation pour répondre aux demandes des citoyens.

Une zone tampon entre le parc industriel tel qu’il a été présenté et la zone à préserver en ferait partie.

Mais pour Jean Lamarche, cet agrandissement est essentiel dans le but de générer plus de revenus dans les coffres municipaux qui dépendent principalement des taxes foncières.