Une cure de jouvence pour la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles

La rénovation visait à rendre la bibliothèque plus attrayante. Elle comporte davantage d’espaces de travail collaboratif et disposera de plus d’outils technologiques. Elle est désormais plus accueillante, confortable et lumineuse, selon les responsables du Cégep de Sept-Îles.

Ce sera désormais un lieu d’échanges où il sera permis de parler pour venir travailler et collaborer, explique le président du conseil d’administration du Cégep de Sept-Îles , Luc Dion.

Luc Dion, président du conseil d'administration du Cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

« L’objectif, c’est effectivement d’être attractif. Donc, de permettre aux étudiants de venir discuter, échanger. » — Une citation de Luc Dion, président du conseil d'administration du Cégep de Sept-Îles

C’est sûr qu’on a un salon étudiant, on a un bel espace étudiant en bas pour la vie étudiante, mais cette vie-là peut se prolonger dans un concept d’échange relié à l’éducation ou des projets particuliers. Donc, je pense qu’une dynamique va s’installer dans la bibliothèque qui n’existait pas auparavant , ajoute Luc Dion.

La bibliothèque du Cégep de Sept-Îles a été remise au goût du jour. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L’intégration d’une salle d’exposition permettra aussi aux étudiants en arts d’exposer, en priorité, leurs œuvres, explique l'enseignante en arts visuels du Cégep de Sept-Îles, Marie-Chantale Desrosiers.

Oui, on va avoir une priorité, mais vous allez pouvoir apprécier aussi d'autres programmes, peut-être de l’anglais, des communications, des projets d’arts réalisés par des enseignants, des collaborations et potentiellement des projets aussi qui viennent de l’externe , explique-t-elle.

La signalisation de la bibliothèque sera en français, en anglais ainsi qu’en innue, ajoute la directrice des études du Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt.

