Voici Sagittaire A*, le trou noir au centre de notre galaxie

Ces observations sans précédent ont considérablement amélioré notre compréhension de ce qui se passe au centre même de notre galaxie, et offrent de nouvelles perspectives sur la façon dont ces trous noirs géants interagissent avec leur environnement , a affirmé l'astrophysicien Geoffrey Bower de l'EHT.

« Nous avons été stupéfaits de voir à quel point la taille de l'anneau correspondait aux prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein, a déclaré le scientifique du projet EHT, » — Une citation de Geoffrey Bower, Institut d'astronomie et d'astrophysique, Academia Sinica, Taipei

Une longue quête

Dès 1974, des astrophysiciens avaient détecté une source radio compacte et brillante au centre de la Voie lactée. Ce n’est toutefois que dans les années 1990 que cette source a été associée à la présence d’un trou noir supermassif, ces régions de l’espace où le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper.

Mais comment confirmer la présence et créer une image d’un objet céleste qui n’émet pas de lumière? C’est la tâche à laquelle les 350 astrophysiciens associés à l’EHT s’attardent depuis une première campagne d’observation menée en 2017 à l’aide des huit télescopes terrestres situés un peu partout dans le monde et qui forment l’équivalent virtuel d’un radiotélescope de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre.

L'objectif de ces scientifiques était d'imager la silhouette d’un trou noir causée par la courbure de la lumière soumise à la gravité extrême de l’objet céleste. Les premiers résultats ont été annoncés en 2019. On avait à l’époque présenté l’image du trou noir au centre de la galaxie Messier 87 distant de quelque 55,3 millions d’années-lumière de la Terre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ces images montrent les deux premières images jamais prises de trous noirs. À gauche, M87*, et à droite, Sgr A*). Photo : EHT Collaboration

Par comparaison, Sagittaire A* (Sgr A*) se trouve à seulement 27 000 années-lumière de notre planète. Sgr A* est 100 fois plus près de notre planète que n’importe quel autre trou noir supermassif.

Sa relative proximité ne l’a pas rendu plus facile à observer. La présence de poussières et de gaz interstellaires, de plusieurs millions d’étoiles et de la lumière visible en provenance de la Terre rendent la région centrale de la galaxie difficile à contempler. Il faut aussi considérer le fait qu’on se trouve à l’intérieur de la galaxie. C’est toujours un défi d’observer les choses quand on est à l’intérieur des choses elles-mêmes , explique l’astrophysicien Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan.

La silhouette de Sgr A*

L’image que les astrophysiciens ont réussi à capter correspond donc au contour de Sgr A*, ce qu’on appelle l’horizon des événements. Cette région marque la limite immatérielle de l’entrée dans le trou noir. Ce qu’on peut apercevoir, c’est le disque d’accrétion, c’est-à-dire le gaz qui est chauffé et qui commence à tomber vers le trou noir , affirme Olivier Hernandez.

Le rayon de l'horizon des événements qui correspond à cette masse serait d'environ 6 millions de kilomètres, soit environ 15 fois la distance Terre-Lune.

Ce contour du trou noir est considéré comme un des endroits les plus violents de l’univers, et le point de non-retour au-delà duquel tout – c’est-à-dire les étoiles, les planètes, les gaz, les poussières et toute forme de rayonnement électromagnétique, y compris la lumière – serait irréversiblement aspiré.

Repères La Voie lactée est une galaxie spirale formée de plus de 100 milliards d’étoiles, de poussières et de gaz interstellaires.

Dans son ensemble, elle mesure environ 106 000 années-lumière de diamètre.

Au centre se trouve un noyau brillant, appelé bulbe, d’où partent des bras spiralés qui forment un immense disque aplati.

Notre Soleil est situé sur l'un de ses bras spiraux et tourne autour du centre galactique tous les 240 millions d'années.

Sgr A* est plus de 4 millions de fois plus massif que le Soleil.

Sgr A* n’est pas le seul trou noir de la Voie lactée. Il existerait des dizaines de trous noirs stellaires. Ces derniers se forment à l'occasion de l'effondrement gravitationnel d’étoiles massives en fin de vie qui explosent en supernovae. À ce jour, 20 trous noirs de ce type ont été confirmés dans notre galaxie.

Un mystère qui reste entier

Malgré cette percée galactique importante, les trous noirs demeurent des objets célestes très mystérieux. Où va la matière qu’ils absorbent? Comment définir leur singularité gravitationnelle? Qu’est-ce qui se trouve de l’autre côté?

Autant de questions sans réponse auxquelles la science pourra continuer de s’attarder dans les prochaines années.

Depuis la première série d’observations menée en 2017, trois observatoires se sont ajoutés au réseau de l’EHT et d’autres s'y joindront dans les prochaines années.