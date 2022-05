Gestes de nature sexuelle envers deux employés : l’UQAT se dissocie de Bryan Coates

Selon une requête déposée en Cour supérieure, la Fondation (FUQAT) écrit avoir déclenché une enquête interne à la suite d’un souper entourant la campagne de financement le 18 août 2021. Bryan A. Coates avait été invité, de même que deux employées dans un restaurant de Rouyn-Noranda par le recteur de l’Université.

Six jours plus tard, le 24 août, une employée ayant été assisté au souper du 18 août a confié au recteur avoir été l’objet d’un geste de violence à caractère sexuel, tel que défini par la Politique visant à prévenir et traiter les violences à caractère sexuel incluant le code de conduite de l’Université, 399-S-CA-4422 (la Politique) par le Donateur après le souper du 18 août 2021, en présence de l’autre employée , peut-on lire dans la requête.

Le document fait aussi mention d’une rencontre entre le recteur et l’autre employée en question. Lors de cette rencontre, tenue le 31 août 2021, celle-ci a confié au recteur avoir fait l’objet d’une agression sexuelle, telle que définie par la Politique, par le Donateur, à la fin de la soirée du 18 août 2021 .

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue aurait mis fin à son association avec Bryan A. Coates le 13 septembre 2021.

Les dons

La Fondation de l’UQAT demande de faire annuler une entente datée du 2 novembre 2020 et de quatre donations effectuées entre le 7 décembre 2020 et le 16 avril 2021.

Dans sa demande, la FUQAT fait référence à des dons de 25 000 actions de la société Osisko Mining Corp., 3193 actions de la Société Agnico Eagle Mines Ltd., et 5606 actions de la société Eldorado Gold Corp. Un autre don de 3900 actions de la société Osisko Mining Corp fait monter la valeur combinée à plus de 500 000 $.

La Fondation finance des projets de recherches et octroie des bourses pour le développement de la recherche à l’UQAT.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a refusé notre demande d’entrevue.