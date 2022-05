Un Sherbrookois dirigera le son d’Harmonium symphonique

Les concerts rassembleront sur scène plus d'une centaine d'artistes.

« Je serai simplement un trait d'union entre les musiciens et le public. Mon rôle sera de prendre cette œuvre-là et de la magnifier pour que le public puisse la vivre, la sentir. » — Une citation de Larry O'Malley, preneur de son

Larry O'Malley veillera au grain du son pendant dix concerts. Il devra s'assurer que le public puisse entendre de façon optimale chaque section de l'orchestre symphonique. Il aura la gestion d'environ 105 microphones.

J'ai fait une spécialité de sonoriser les orchestres symphoniques , affirme Larry O'Malley, preneur de son de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke depuis 40 ans.

Larry O'Malley se voit comme un peintre qui ajoute de la couleur musicale au son. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Grâce à son expérience remarquable et à l'équipement de qualité qu'il possède, Larry reçoit des demandes d'un peu partout au Québec, notamment de la Sinfonia de Lanaudière et de l'Orchestre symphonique de Montréal.

Mon plan de pension est dans les micros, ou à peu près, mais j'ai la chance de gagner ma vie avec ma passion, je trouve que je suis extrêmement chanceux , affirme l'homme, intarissable quand il parle de son métier.

Le défi d'un preneur d'un son

Les pièces de l’album double Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, qui a remporté le Félix dans la catégorie Album de l’année – Réinterprétation, seront interprétées par les musiciens et musiciennes de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, dirigé par Dina Gilbert.

« Le grand défi, c'est de me substituer au chef d'orchestre pour ce qui est de la balance. (...) Le tempo, c'est toujours le chef, mais la balance de l'orchestre tombe dans mon territoire. La balance, c'est l'équilibre entre chacun des instruments. » — Une citation de Larry O'Malley, preneur de son

Toujours le feu

Quand on lui demande son âge, le preneur de son hésite un peu puis répond 66 ressentis 33! Je n’ai aucune maladie, heureusement, je n’ai pas besoin de prendre aucun médicament, je suis encore très en forme et encore très passionné par ce que je fais. Donc, je ne me sens pas près de la retraite, pas du tout.

Qu'est-ce qui le passionne autant par son boulot?

« Mets-toi à ma place, c'est une sacrée belle job! Je travaille avec des artistes qui sont merveilleux, c'est toujours de la musique super le fun. J'ai la chance d'être demandé pour des projets intéressants, parce que les projets non intéressants, je ne sais pas pourquoi, il ne m'appelle pas! » — Une citation de Larry O'Malley, preneur de son

Larry O'Malley explique qu'il continuera la sonorisation tant qu'il le pourra.

« Là où je suis rendu, avec la qualité de santé que j'ai, les équipements que j'ai et avec la passion qui ne m'a jamais lâchée, je suis à mon meilleur. C'est l'impression que j'ai en tout cas (... ) Je vais sûrement mourir avec un micro dans les mains, pis ça va être ben correct », conclut Larry, le sourire dans la voix.