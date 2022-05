La Corée du Nord reconnaît vivre une éclosion de COVID-19 pour la première fois

L'ampleur de la propagation de la COVID-19 dans ce pays n'était pas connue, mais elle pourrait avoir de graves conséquences parce que la Corée du Nord a un système de soins de santé médiocre et que ses 26 millions d'habitants seraient pour la plupart non vaccinés. Certains experts croient que l'admission de la Corée Nord, touchée à son tour par la pandémie, pourrait être un signe qu'elle cherchera de l'aide extérieure.

L'agence de presse officielle coréenne a déclaré que les tests sur les échantillons prélevés dimanche auprès d'un nombre indéterminé de personnes ayant de la fièvre dans la capitale, Pyongyang, ont confirmé qu'elles étaient infectées par la variant Omicron.

En réponse à la situation, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a appelé à un confinement complet des villes et des comtés et a déclaré que les lieux de travail devraient être isolés par des unités pour empêcher le virus de se propager, a annoncé l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Parmi les mesures préventives imposées depuis deux ans en Corée du Nord, les étudiants universitaires doivent prendre leur température à leur arrivée sur le campus. Photo : Getty Images / AFP/KIM WON JIN

Les 26 millions d'habitants du pays ne seraient pas vaccinés pour la plupart, le gouvernement ayant évité les vaccins proposés par le programme de distribution COVAX soutenu par l’ONU, probablement parce que ces vaccins sont soumis à des exigences de contrôle international.

KCNA a déclaré que Kim Jong-un a convoqué une réunion du Parti des travailleurs coréens au pouvoir du Politburo, où les membres ont décidé d'augmenter les mesures antivirus.

Lors de la réunion, le dirigeant nord-coréen a demandé aux responsables de stabiliser les transmissions et d'éliminer la source d'infection le plus rapidement possible.

Malgré la décision d'augmenter les mesures sanitaires, Kim Jong-un a ordonné aux responsables de poursuivre les projets de construction, de développement agricole et les autres projets d'État prévus tout en renforçant les mesures de défense du pays pour éviter tout déficit sécuritaire.

Conséquences dévastatrices

Kim Jong-un a déclaré que les responsables devaient également présenter des mesures pour atténuer les désagréments publics et autres situations négatives qui pourraient éclater à la suite des mesures sanitaires renforcées. Il a dit que l'unité de la population est la garantie la plus puissante qui puisse gagner dans cette lutte contre la pandémie , a rapporté KCNA.

L'annonce des cas confirmés de COVID-19 en Corée du Nord est intervenue après que NK News, un site d'information axé sur la Corée du Nord, a cité des sources non identifiées qui ont déclaré que les autorités avaient imposé un confinement aux résidents de Pyongyang. Le gouvernement sud-coréen a indiqué qu'il ne pouvait pas confirmer le rapport.

Des mesures préventives contre la COVID-19 ont été imposées par la Corée du Nord depuis le début de l'année 2020. Photo : Getty Images / AFP/KIM WON JIN

La Corée du Nord était l'un des derniers endroits au monde sans cas de coronavirus reconnu. Le Turkménistan, une nation tout aussi secrète et autoritaire d'Asie centrale, n'a signalé aucun cas à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), bien que son affirmation soit également largement mise en doute par des experts extérieurs. Ces derniers mois, certaines nations insulaires du Pacifique qui ont empêché le virus d'entrer en raison de leur isolement géographique ont enregistré des épidémies.

Les experts disent qu'une épidémie majeure de COVID-19 aurait des conséquences dévastatrices en raison du mauvais système de santé de la Corée du Nord et pourrait éventuellement déclencher une instabilité lorsqu'elle est combinée à d'autres problèmes comme de graves pénuries alimentaires.

L'affirmation précédente de la Corée du Nord selon laquelle le coronavirus était absent de son territoire avait été contestée par de nombreux experts. Toutefois, les responsables sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord avait probablement évité une épidémie de grande ampleur, en partie parce qu'elle a instauré des contrôles stricts du virus presque dès le début de la pandémie.

Des mesures préventives depuis plus de deux ans

Au début de 2020, avant que le coronavirus ne se propage dans le monde, la Corée du Nord a mis en quarantaine les personnes présentant des symptômes ressemblant à la COVID-19 et a pratiquement interrompu le trafic et le commerce transfrontaliers pendant deux ans. Elle aurait même ordonné aux troupes de tirer à vue sur tous les intrus qui franchissaient ses frontières.

La Corée du Nord avait fermé sa frontière à presque tous les échanges et visiteurs pendant deux ans, ce qui a encore plus ébranlé une économie déjà endommagée par des décennies de mauvaise gestion et de sanctions paralysantes imposées par les États-Unis contre son programme d'armes nucléaires et de missiles.

En janvier, la Corée du Nord a provisoirement rouvert le trafic ferroviaire de marchandises entre sa ville frontalière de Sinuiju et la ville chinoise de Dandong, mais la Chine a annoncé l'arrêt de ce trafic le mois dernier, car elle doit faire face à une propagation de COVID-19 à Dandong.

Les experts affirment que Kim Jong-un n'a toujours pas demandé publiquement d'aide, y compris des vaccins COVID-19 aux États-Unis et à la Corée du Sud dans le contexte de l'impasse prolongée de la diplomatie nucléaire.