Nouvel hôpital de l’Outaouais : un enjeu écologique, plaide la CCHADO

Le rapport, réalisé par la Coopérative de solidarité Carbone (Coop Carbone), qui se donne pour mission d'agir face à l'urgence climatique en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs , évalue que la construction de l’hôpital dans le secteur des Hautes-Plaines, un emplacement envisagé par le gouvernement du Québec, engendrerait au moins 18,2 % plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) qu'un site plus central.

Cette différence s’explique principalement par le fait qu’un site central permettrait un plus grand nombre de déplacements en transport durable, en covoiturage, en bus, en vélo ou à pied, pour les distances de moins de 15 km, indique-t-on dans le rapport, ajoutant, en outre, qu’une grande majorité des gens (57 %) réside à plus de 15 km du site des Hautes-Plaines, alors que c’est l’inverse (45 %) pour un site central .

Un argument de plus pour les organismes membres de la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais qui militent depuis plusieurs mois pour que le futur hôpital soit installé dans le centre-ville de Gatineau.

Depuis près de six mois, la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais souligne que le choix d’un site excentré pour le futur CHAUCentre hospitalier affilié universitaire favoriserait nécessairement l’étalement urbain et l’augmentation de la dépendance à l’auto solo. Aujourd’hui, nous avons la preuve qu’un site central serait plus cohérent avec nos objectifs collectifs de réduction des émissions de GESgaz à effet de serre , déclare Patrick Robert Meunier, directeur général de MOBI-O et porte-parole de la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais , par voie de communiqué.

« Les villes doivent être aménagées de façon à limiter les volumes de déplacement en voiture et augmenter l’accessibilité aux modes de transport durables. » — Une citation de Extrait du rapport d’analyse de la Coop Carbone

La Coop Carbone précise avoir calculé les émissions de GESgaz à effet de serre qui pourraient être générées par une installation dans le secteur des Hautes-Plaines avec une approche conservatrice , en ne considérant que les déplacements des personnes employées et visiteurs.

Un impact environnemental sous-estimé, selon la Coalition

Le rapport précise, dans sa conclusion, que le manque de données spécifiques à ce projet a limité significativement la portée de l’analyse . Mais selon la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais , le chiffre de 18,2 % constitue un plancher .

Si les données étaient disponibles pour considérer d’autres paramètres et pour permettre une vue encore plus précise des parts modales pour les deux sites, l’écart serait probablement encore plus grand , estime la Coalition, dans son communiqué de presse, rappelant que des paramètres, comme le développement résidentiel et commercial que générerait l’hôpital sur les terrains avoisinants, ainsi que des mesures nécessaires pour réduire les risques de glissement de terrain n’ont pas été considérés.

Ces événements auraient des conséquences importantes sur la destruction des milieux naturels et les émissions de GESgaz à effet de serre comparativement à un redéveloppement en milieu déjà urbanisé , écrit-on.

Le nouveau CHAUCentre hospitalier affilié universitaire qui sera implanté en Outaouais est un bon exemple de projets d’aménagement du territoire qui ont une incidence majeure sur les émissions de GESgaz à effet de serre liées aux déplacements , écrit Pascal Pepin, rédacteur principal du rapport et conseiller en gestion des GESgaz à effet de serre chez Coop Carbone.

La CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais rappelle que le plus récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) indique que les changements climatiques sont plus rapides que prévu et que leurs conséquences sont plus graves. Pour répondre à cet enjeu, un meilleur aménagement du territoire et la mobilité durable ont été identifiés comme des solutions clés.