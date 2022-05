La fille d’elle-même, meilleur roman au Prix des libraires du Québec

Merci aux libraires d’avoir accueilli La fille d’elle-même au sein de votre cœur et de faire ce voyage avec elle avec tant d’amour , a réagi l’autrice, qui a récolté du même coup une bourse de 10 000 $.

Votre apport à la littérature québécoise est crucial et vital. Ce prix signifie que tout est possible, aussi longtemps que croire et écrire s'abreuvent à la même source , poursuit celle qui est aussi comédienne et militante pour la communauté LGBTQ+.

À noter que La fille d’elle-même, première autofiction francophone écrite par une femme trans au Québec, est en cours d’adaptation pour la télévision.

Six autres prix ont été remis lors de ce gala organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), et animé par l’actrice Émilie Bibeau. Près de 250 personnes étaient réunies au Club Soda, à Montréal, pour cet événement annuel qui avait été présenté en mode virtuel sur Facebook en 2020 et en 2021.

Ce sont des comités de sélection de l’ALQ, qui regroupe plus d’une centaine de librairies indépendantes dans la province, qui ont voté pendant deux mois de scrutin.

Dans la catégorie Essai québécois, c’est Camille Toffoli qui l’emporte pour Filles corsaires, ouvrage féministe abordant différents sujets comme l'amour, les luttes sociales et le karaoké. La majorité des textes qui composent cet essai ont été écrits alors que je cofondais la librairie féministe L’Euguélionne , précise-t-elle.

« Le métier de libraire m’a permis de saisir combien la littérature pouvait transformer concrètement la vie des gens. » — Une citation de Camille Toffoli

Camille Readman Prud’homme est la lauréate dans la catégorie Poésie québécoise pour son premier recueil, Quand je ne dis rien je pense encore. Si les livres sont des objets à la fois solitaires (dans leur lecture) et collectifs (dans leur expérience), c’est vous qui en révélez la mobilité , a-t-elle souligné à l’intention du jury.

Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid, qui raconte l’histoire d’un garçon vivant avec une lourde paralysie cérébrale, a quant à lui été sacré Bande dessinée québécoise de l’année. L'œuvre avait d'ailleurs remporté en janvier le prix de la critique de l’ACBD.

De gauche à droite : le libraire Billy Robinson, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Camille Toffoli, Camille Readman Prud'homme, et Jean-Paul Eid. Photo : Charles Bélisle

Du côté des catégories internationales, le roman Notre part de nuit, de Mariana Enriquez, a été récompensé par l'ALQ. Un grand livre, d’une puissance et d’une originalité stupéfiantes , assure Catherine Drouin, de la Librairie Pantoute.

Ce roman argentin a été traduit par les Éditions du sous-sol, un département du Seuil spécialisé dans la littérature des Amériques.

René.e aux bois dormants, d’Elene Usdin, est la lauréate de la meilleure bande dessinée hors Québec. L’artiste française, qui a déjà séjourné à Sherbrooke et à Montréal, dit porter le Québec dans son cœur.

C’est par ma voix d’autrice et ma sensibilité d’artiste que je me suis attachée à exprimer la force que j’ai ressentie dans les forêts canadiennes, mais aussi la violence des adoptions forcées des enfants des Premières Nations; drame qui s’inscrit en toile de fond de mon roman graphique , explique-t-elle.

Enfin, le prix d’Excellence de l’Association des libraires du Québec a été remis à Billy Robinson, de la Librairie de Verdun, à Montréal. Le libraire s'est démarqué par sa passion communicative , indique l’ALQ. Une distinction qui lui a valu une bourse de 2000$ attribuée par le ministère de la Culture et des Communications.

Le gala peut-être vu dans son intégralité ci-dessous. La présentation commence vers la 18e minute.

