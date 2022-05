Commission sur le caribou à Alma : un débat moins polarisé qu’attendu

Le débat devant la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards a été moins polarisé qu’attendu lors de la première portion des audiences publiques qui ont lieu à Alma, alors que des politiciens et acteurs de l’industrie ont appelé à protéger le caribou tout en évitant les impacts sur l’économie. Des groupes de défense ont plutôt rappelé l’urgence d’agir pour protéger l’espèce.

Environ 70 personnes assistent à la rencontre qui a lieu dans une salle communautaire du centre du Centre de villégiature Dam-en-Terre.

La présidente de la commission, Nancy Gélinas, a tout d’abord présenté le mandat de la commission, qui a été créée afin de contribuer à la réalisation d’une nouvelle version de la Stratégie de protection de l’habitat du caribou, qui a été repoussée à deux reprises par le gouvernement caquiste.

Elle a également rappelé les deux scénarios hypothétiques présentés par la commission, alors que le Saguenay-Lac-Saint-Jean serait la région la plus touchée sur le plan économique, selon l’un des deux scénarios présentés par la commission. Les scénarios ont été soumis par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP), qui a mandaté la commission.

Le premier scénario propose d’accroître la superficie en restauration de la zone d’habitat du caribou. Ce scénario aurait un impact sur les activités de l’industrie forestière dans la région en retirant 339 000 m3 de bois à l’industrie et entraînerait la perte de 385 emplois.

Le deuxième scénario propose une réduction de la zone en restauration de l'habitat du caribou. Il n'aurait pas d'impact sur l'industrie forestière, mais il condamnerait 3 des 12 hardes de caribous du Québec, soit celle de Pipmuacan, au nord du Saguenay, ainsi que celles de Charlevoix et de Val-d'Or.

Le caribou, le canari dans la mine

Anne-Marie Chapleau, représentante du groupe du Saguenay du mouvement Mères au front, a été la première intervenante à s’adresser aux trois commissaires lors de la période consacrée aux mémoires. « Le caribou est le canari dans la mine », a-t-elle lancé, en faisant référence à la perte de biodiversité à travers la planète et la disparition d’espèces.

Anne-Marie Chapleau, représentante du groupe du Saguenay du mouvement Mères au front, a été la première intervenante à s’adresser aux trois commissaires. Photo : Radio-Canada / Dominic Ménard

Elle a appelé les dirigeants politiques à prendre des décisions courageuses et à écouter les scientifiques et spécialistes du déclin du caribou. « Est-ce qu’on a moralement le droit de s’en ficher pour des avantages à court terme? », a-t-elle questionné, en répondant par la négative.

L’intervention d’Anne-Marie Chapleau a ensuite été suivie par une majorité d’acteurs politiques.

Une inquiétude face aux impacts sociaux et économiques

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, a rappelé pour sa part devant les commissaires l’importante dépendance des communautés de son territoire envers l’industrie forestière. Tout en donnant son appui au mémoire d’Alliance forêt boréale, qui propose de prolonger le Plan de rétablissement du caribou forestier dans sa forme actuelle au-delà de 2023, il a appelé à poursuivre les expérimentations en aménagement du territoire, avant de prendre des décisions hâtives .

« Il faut qu’on se donne le temps d’expérimenter », a-t-il plaidé, en affirmant la volonté de l’industrie forestière à vouloir innover dans ses pratiques d’aménagement et sylvicoles. Une décision précipitée aurait un impact important sur l’industrie et ses travailleurs. « Quand on pense au niveau social et économique, ça risque de déstructurer nos communautés de façon importante », a-t-il prévenu.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, qui est également président d’Alliance forêt boréale, lui a succédé au micro. Il a plaidé en faveur d’une protection du caribou, qui n’aurait pas d’impact sur l’industrie forestière et ses travailleurs. Les deux scénarios de la commission ne sont pas une option, à ses yeux. « On ne peut pas tabler sur aucun des deux scénarios, étant donné le manque de données qu’on a actuellement », a-t-il soulevé.

Un manque d’information et de précision reconnu par la commission

La présidente de la commission a alors mentionné que les impacts socio-économiques étaient une préoccupation qui est revenue à plusieurs reprises lors des audiences publiques précédentes.

« Il manque effectivement beaucoup d’information sur les impacts socio-économiques », a-t-elle reconnu, en laissant savoir que la commission transmettrait cette préoccupation.

Les commissaires Clément D'Astous (à gauche) et Florent Gagné entouraient la présidente de la Commission, Nancy Gélinas, lors de la rencontre. Photo : Radio-Canada / Dominic Ménard

Gilles Bergeron, professeur en économie retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), a pour sa part critiqué la précision des données du document de consultation d’une soixantaine de pages rendu disponible par la commission.

Il a notamment remis en question le nombre d’emplois qui seraient touchés dans la région par le premier scénario soumis, soit 385. « C’est un chiffre qui sort d’où? On ne le sait pas », a-t-il critiqué.

Un impact plus précis sur les autres scénarios et les actions envisagées pour protéger le caribou, des impacts des mesures sur la possibilité forestière, sur les aires protégées, sur les impacts socioéconomiques selon la taille des entreprises et des milieux, ainsi que sur les mesures de diversification économiques proposées devraient être connus, a-t-il avancé, en critiquant les données fournies dans le document.

Son intervention a été suivie d’une salve d’applaudissements par plusieurs participants présents.

La présidente de la commission, Nancy Gélinas, a reconnu le manque d’informations présentées aux participants. « Concernant les chiffres, il n’y a pas plus d’information, c’est très simpliste comme information », a-t-elle reconnu, en précisant qu’une étude d’impacts plus large est attendue.

La harde de Pipmuacan

Un second groupe de défense, le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka, a présenté à la fin de la période consacrée à la présentation des mémoires ses préoccupations envers la préservation de la harde de Pipmuacan.

La porte-parole du groupe, Ève Tremblay, a déploré que le second scénario soumis par la commission prévoit un bloc de protection à l’est du réservoir Pipmuacan, pour la harde située au nord du Saguenay, qui comprend plusieurs chemins forestiers et secteurs de villégiature, alors que le bloc de protection de la rivière Péribonka a été délaissé.

Le caribou est une espèce menacée au Canada. Photo : shutterstock / saulty72 / saulty72

Elle a dénoncé la « complaisance de l’industrie forestière » avec le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , en réclamant le rétablissement du bloc de protection de la rivière Péribonka et son extension afin d’y inclure des forêts matures. L’impact sur l’industrie forestière permettrait de corriger les erreurs du passé . « Ce n’est qu’un juste retour des choses pour revenir à une gestion plus respectueuse de nos forêts, ce qui a fait défaut par le passé », a-t-elle plaidé.

Tommy Tremblay, directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) de la région, a également consacré son intervention à la harde de Pipmuacan, qui « pourrait justement jouer un rôle dans la protection ». Il a dit comprendre les inquiétudes de l’industrie forestière et de ses travailleurs. « Nos familles, nos amis, vivent de la forêt », a-t-il souligné. Les coûts seront selon lui plus élevés pour les communautés, si rien n’est fait, exposant de possibles fermetures de marchés et de certification environnementale.

La seconde partie des audiences publiques est réservée au public.

Le dernier et septième arrêt de la commission sera à Baie-Comeau mardi prochain. Les recommandations de la commission sont ensuite attendues à la fin de l’été.

