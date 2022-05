Avortement : le gouvernement Higgs n’a pas l'intention de réviser son approche

Depuis qu’une fuite de document a indiqué que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler un jugement qui légalise l’avortement, la question s’est immiscée dans toute la sphère politique canadienne.

Le Nouveau-Brunswick a été cité comme exemple d’un endroit où l’accès à ces soins est peu accessible. Seuls les avortements chirurgicaux pratiqués dans trois hôpitaux sont couverts par l'assurance-maladie.

L'avortement, comme une opération au genou

Depuis l'annonce du renversement probable de Roe contre Wade aux États-Unis, la province est ciblée pour son manque d'accès à l'avortement.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, défend son approche.

Elle dit que c’est la norme dans la province de devoir se déplacer pour obtenir certains soins, au même titre que pour une opération au genou, par exemple.

Un débat politique, selon Higgs

Le premier ministre Blaine Higgs, qui s'était déjà décrit comme opposé à l'avortement, trouve dommage que le débat sur cette question refasse surface pour des raisons politiques .

Le symbole de ce débat dans la province est la Clinique 554, un établissement de Fredericton, qui offrait des services d’avortement qui n'était pas remboursés par l'assurance-maladie.

Lorsqu’ils étaient au pouvoir, les libéraux avaient refusé de financer ces services d'avortement.

Roger Melanson, le chef par intérim du Parti libéral, a affirmé que tous les députés de son parti sont pro-choix.

On le faisait par étapes. On se rendait là, et ce qu’on dit aujourd’hui et depuis deux ans déjà, c’est que nous le ferions , a-t-il commenté.

Les verts veulent un meilleur accès

Pour le Parti vert, il faut améliorer l’accès à l’avortement et financer les cliniques qui offrent ces soins, a fait part la députée Megan Mitton.

« On a des problèmes avec l’accès même dans les hôpitaux. On n’a pas accès en dehors des hôpitaux, sauf à Bathurst et à Moncton. Alors ce n’est pas acceptable. » — Une citation de Megan Mitton , députée du Parti vert

Après avoir été longtemps sur le respirateur artificiel, on a appris à la fin avril que la Clinique 554 sera bientôt vendue.

D’après un reportage d'Alix Villeneuve