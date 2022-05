Un autre prix d’excellence pour la professeure de l’UQAC Eve Pouliot

Cette fois-ci, elle a été honorée dans le cadre des Prix de la ministre en enseignement supérieur.

Eve Pouliot a récolté le Prix Guy-Rocher, dans le volet reconnaissance de l'enseignement universitaire.

La semaine dernière, elle était une des 10 lauréates du Prix national d’excellence en enseignement, un concours pancanadien chapeauté par la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur.

Du Cégep de Saint-Félicien

Deux autres enseignants du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont vu leur travail souligné par la ministre Danielle McCann.

Dans le volet Ressources éducatives, les enseignantes Annie Lapierre et Aude Patterson-Hamel, du Cégep de Saint-Félicien, ont été honorées pour leur site Internet CPE chez les Premières Nations : observer et transmettre. Selon l'explication contenue sur celui-ci, il a pour but d’accompagner les enseignantes et étudiantes dans la transmission et le développement d’une sensibilité culturelle singulière.

Le site comporte des vidéos présentant des moments tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un CPECentre de la petite enfance à Chisasibi et d’un autre à Mashteuiatsh.

Le Cégep de Saint-Félicien Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Depuis 1978

Remis depuis 1978, les Prix de la ministre soulignent non seulement l'excellence en enseignement, mais aussi la qualité des ressources éducatives développées dans toutes les disciplines, comme des manuels, des ressources didactiques et des outils numériques d'aide à l'apprentissage, indique le communiqué.