Cérémonie d’installation et de remise de diplômes à l’UOF

Un moment émouvant pour le juge Paul Rouleau qui a officiellement été assermenté comme chancelier de l’ UOFUniversité de l’Ontario français après avoir été nommé au poste en novembre dernier.

Je m’engage comme chancelier d’y mettre tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de cette université et d’en être un représentant fidèle à sa vision et de la communauté qu’elle représente , a-t-il déclaré dans son discours.

« La chance qui m’est accordée de participer à cette belle initiative est pour moi le plus beau fleuron de ma carrière. » — Une citation de Paul Rouleau, chancelier de l'Université de l'Ontario français

Pierre Ouellette a ensuite été officiellement installé comme recteur et vice-chancelier de l'université. Il occupe ce poste depuis juin dernier.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pour M. Ouellette, cette cérémonie devant des représentants d’autres institutions postsecondaires démontre que l’ UOFUniversité de l’Ontario français s’est taillé une place dans la province.

C’est comme si plus officiellement on fait partie de ce club-là des universités, souligne-t-il. C’est une autre façon que cette autonomie-là et la croissance de l’université devient plus évidente et plus publique.

Enfin, les premiers diplômés de l'université ont fait leur entrée de façon virtuelle en direct du collège La Cité, à Ottawa.

Dix-huit étudiantes et étudiants ont reçu leur certificat d’un programme de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur.

De voir ces jeunes et moins jeunes qui ont profité de ce qu'on avait à offrir. Évidemment on a répondu à des besoins , précise fièrement Paul Rouleau.