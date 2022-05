Poilievre remplacerait le gouverneur de la Banque du Canada

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, sera remercié si Pierre Poilievre remporte la course à la chefferie conservatrice et devient premier ministre du Canada.

Le député de Carleton, qui est considéré comme le favori, a pris cet engagement surprise mercredi soir lors d’un débat auquel participaient l’ensemble des candidats à la direction du Parti conservateur du Canada ( PCCParti conservateur du Canada ).

Appelé à dire comment il arriverait à juguler l’inflation s’il était élu premier ministre, M. Poilievre s’en est pris personnellement au gouverneur de la Banque du Canada, une institution qu’il a souvent critiquée depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En acceptant d’ imprimer de l’argent , M. Macklem s'est permis de devenir le guichet automatique de ce gouvernement , a-t-il déploré. Je le remplacerais donc par un nouveau gouverneur, qui rétablirait une politique de faible inflation [et] protégerait le pouvoir d'achat de notre dollar.

La proposition a été mal reçue par Jean Charest, considéré comme le principal adversaire de M. Poilievre, qui l’a qualifiée d’ irresponsable plus tard dans le débat.

Si vous étiez un investisseur et que vous entendiez ce genre de déclaration, vous seriez appelés à penser que vous êtes dans un pays du tiers monde! Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un dirigeant qui sape la confiance dans les institutions , a-t-il déclaré.

Poilievre fait cavalier seul sur les cryptomonnaies

Le député de Carleton a par ailleurs fait l’unanimité contre lui sur la question des cryptomonnaies, jeudi soir, ses adversaires lui reprochant d'encourager les Canadiens à investir dans des devises hautement volatiles.

Patrick Brown l’a même accusé de faire la promotion de l'argent magique d'Internet .

Bien qu’il soit un fervent partisan des cryptomonnaies, le principal intéressé a répliqué qu’il n’avait jamais encouragé qui que ce soit à investir dans celles-ci. Il a toutefois souligné que, selon lui, ces devises ne devraient pas être interdites.

Les gens peuvent choisir d'investir où ils veulent, a soutenu M. Poilievre. Je dis seulement qu'ils doivent être libres de décider s'ils veulent ou non utiliser les bitcoins. Je ne veux pas être comme la Chine communiste.

Prenant l’auditoire à partie, Jean Charest a tourné le fer dans la plaie, soulignant que les cryptomonnaies étaient en chute libre, ces jours-ci. Ceux ayant suivi ses conseils sur YouTube auraient perdu 20 % de leurs gains, a-t-il insisté. C'est de la folie, c'est insensé!

Un premier débat à six

D’une durée de deux heures, le débat de mercredi soir avait lieu au Centre des congrès d’Edmonton, en Alberta, là où se trouve la base militante du PCCParti conservateur du Canada . La joute était modérée par Tom Clark, un ancien journaliste politique. Environ 1000 personnes étaient présentes.

Il s’agissait du premier débat officiel de la course à la direction. Les six candidats certifiés par le parti – Pierre Poilievre, Jean Charest, Leslyn Lewis, Patrick Brown, Scott Aitchison et Roman Baber – devaient obligatoirement y participer, selon les règles édictées par le Comité organisateur de l’élection du chef.

Il s’agissait donc d’une première pour Patrick Brown, qui avait brillé par son absence lors d’un premier débat non officiel organisé mercredi dernier, le maire de Brampton préférant poursuivre sa campagne de recrutement loin des caméras.

M. Brown a profité de sa présence jeudi pour se démarquer sur certains sujets, comme la guerre en Ukraine et l’immigration. Il a notamment été le seul à proposer d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine et à plaider pour que le Canada accueille plus que les 400 000 immigrants reçus l’an dernier, un record.

La gestion de l’offre, qui avait été déterminante lors de la course à la direction du PCCParti conservateur du Canada en 2017, a également été abordée jeudi soir, Scott Aitchison et Roman Baber étant les seuls à vouloir mettre fin à ce système qui, selon eux, contribue à l'inflation.

Des sujets qui divisent

Le Parti conservateur fait face à des débats houleux depuis l’éjection d’Erin O’Toole, en février, notamment au sujet des mesures sanitaires à adopter pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Plus récemment, la fuite laissant entendre que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l’arrêt Roe c. Wade a aussi relancé la question de l’avortement, une pratique à laquelle s’oppose Leslyn Lewis et des dizaines de députés du caucus.

Pierre Poilievre, toutefois, est demeuré flou sur le sujet, jeudi soir, se contenant de dire qu’il ne présenterait pas ou n'appuierait pas une législation restreignant l'avortement , sans se qualifier pour autant de pro-choix .

Quelques heures avant le débat, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs annoncé un financement de plus de 3,5 millions de dollars pour des projets visant à améliorer l'accès à l'avortement  (Nouvelle fenêtre) , tout en se défendant de vouloir délibérément embarrasser les conservateurs sur cette question  (Nouvelle fenêtre) .

Il a également annoncé son intention de resserrer les conditions pour acquérir des armes en vente légale  (Nouvelle fenêtre) – un autre sujet qui fait débat dans la course à la chefferie conservatrice, Jean Charest étant montré du doigt par ses adversaires pour avoir maintenu au Québec le registre des armes à feu aboli par le gouvernement Harper.

En français dans deux semaines

Les six candidats à la succession d’Erin O’Toole se retrouveront pour un deuxième débat officiel le 25 mai. L’événement, qui aura lieu à Laval, se déroulera en français – l’occasion où jamais de constater l’aisance des aspirants chefs dans la langue de Miron. D’autres débats pourraient également être organisés par la suite.

Le PCCParti conservateur du Canada est dirigé depuis février par Candice Bergen, qui agit comme cheffe intérimaire. Tout comme les autres officiers du parti, il lui est interdit de se prononcer en faveur d’un candidat en particulier.

Pas moins de 53 des 119 élus conservateurs aux Communes ont promis de voter pour Pierre Poilievre; 13 pour Jean Charest; 7 pour Leslyn Lewis; 4 pour Patrick Brown; et 1 pour Scott Aitchison.

Le député de Carleton mène aussi au chapitre du financement, selon les plus récentes données d’Élections Canada.

Les candidats ont jusqu’au 3 juin pour vendre des cartes de membre. L’identité du vainqueur sera connue le 10 septembre à l’issue d’un vote préférentiel, qui s’exprimera par la poste cet été.