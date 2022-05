Hay River se prépare à perdre l’accès à l’île Vale

À Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, la route 2, et donc l’accès à l’île Vale, sera fermée dès ce soir et jusqu’à nouvel ordre.

C'est difficile, car tout le monde a peur de l'inconnu, et nous sommes dans l'inconnu , admet Kandis Jameson, la mairesse de Hay River.

Alors que la rivière Hay et ses affluents poursuivent leurs crues, la Ville se prépare au pire. Nous sommes sur le point de perdre notre autoroute. Espérons que non, et croisons les doigts, mais si c'est le cas, nous ne pourrons pas vous aider, a lancé la mairesse à destination des derniers résidents qui refusent de quitter leur maison sur l’île Vale.

L'île Vale au Nord d'Hay River n'est accessible que par la route numéro 2. Photo : Radio-Canada

Elle explique que si la glace venait à couper la route vers l’île, les secours ne seraient plus en mesure de leur venir en aide aussi bien pour une urgence médicale, que l'approvisionnement en nourriture, ou pour de l’aide advenant une panne de courant. Il fait très froid, très vite , ajoute-t-elle.

Sur ses 400 habitants, Kandis Jameson estime que la plupart ont quitté l’île. Elle implore ceux qui ne l’ont pas fait de le faire et remercie ceux qui ont déjà répondu à cet appel.

Parmi ceux qui ont déjà fui, certains ont laissé leurs animaux sur place en pensant pouvoir revenir les chercher, ce qui semble maintenant impossible vu la fermeture de la route prévue jeudi soir.

La Ville dit chercher des solutions pour leur porter secours, mais que face à une telle situation d’urgence elle doit prendre des décisions difficiles et choisir ses priorités. Les animaux de compagnie, malheureusement, n’en sont pas une , dit la mairesse Jameson.

La principale inquiétude repose sur la résistance de la route d’accès à l'île, qui subit la force de l’eau depuis plusieurs jours et qui pourrait être emportée. Le chef des pompiers, Travis Wright, affirme qu'il y a entre 60 et 90 cm d'eau sur la route.

« Chaque fois que nous traversons, nous prenons le risque de ne pas pouvoir revenir. » — Une citation de Travis Wright, chef des pompiers de Hay River

Si la glace présente en amont de la rivière se déplace vers la communauté, il est possible que le niveau d'eau y augmente rapidement, et si la glace barre la route, l’île sera inaccessible.

Nous avons de l'eau qui se déplace rapidement et des tonnes de glace qui peuvent pénétrer la ville dès que cette poussée se produira , affirme-t-il en rappelant que dès que la glace sera en mouvement toute opération de secours sera impossible. Nous ne pouvons pas atteindre les gens pendant que la glace se déplace.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a annoncé qu'il versera une somme équivalente aux dons versés à Centraide pour les Ténois sinistrés jusqu’à concurrence de 150 000 dollars.

Avec les informations de Loren McGinnis et Emma Grunwald