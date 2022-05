La bibliothèque de Saint-Boniface déménage derrière l’église

Il s'agit de l'ancien local de l'Association féministe d’éducation et d’action sociale (Afeas), précisément là où les bénévoles de la bibliothèque ne souhaitaient pas aller. Ils avaient d'ailleurs démissionné en bloc pour s'opposer à cette décision. Ils considéraient, entre autres, que l'endroit était trop humide et que cela pourrait abîmer les livres.

Un citoyen de Saint-Boniface, Jacques Tremblay, a repris le flambeau. Le local a été repeint et les employés de la municipalité vont y transporter sous peu 4000 des 12 000 livres de la collection. Il a recruté une douzaine de bénévoles pour l'aider. La bibliothèque devrait ouvrir dans quelques semaines, voire un mois.

Nous on fait de la bibliothèque, pas de la politique. On va offrir un service de qualité comme nos prédécesseurs l’ont fait. Depuis 58 ans, la volonté est là, on a des bénévoles motivés, motivants et accueillants. Déjà, ça donne un bon coup de pouce , raconte Jacques Tremblay.

Le Réseau Biblio donne actuellement un coup de main aux bénévoles pour l'optimisation de l'espace et la sélection des livres, notamment.

Un local situé au-dessus de la bibliothèque pourra servir pour les activités culturelles comme l'heure du conte. Il s’agissait d’ailleurs d’une demande de l’ancienne équipe de bénévoles. Le local sera toutefois partagé avec d’autres organismes.

L'ancienne bénévole à la bibliothèque de Saint-Boniface, Manon Rodrigue, avait lancé une pétition s'opposant au déménagement de la bibliothèque. (Archives) Photo : Radio-Canada

Rappelons que le bâtiment de la bibliothèque a été réquisitionné pour y installer les employés municipaux, en raison de l’état de l’hôtel de ville. L’ancienne équipe de bénévoles de la bibliothèque, avec à sa tête, la citoyenne Manon Rodrigue, tenait à ce que les employés s’installent ailleurs que dans la bibliothèque du pavillon Gilles-Bellemare.

Le débat entourant l’emplacement de la bibliothèque a conduit à plusieurs représentations à l’hôtel de ville et à de vives discussions sur les réseaux sociaux, au cours des derniers mois. Manon Rodrigue a également reçu une mise en demeure.

Avec les informations de Julie Grenon