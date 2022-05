Baccalauréat obligatoire pour devenir infirmière : l’OIIQ propose une transition

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) souhaite que les prochaines générations de professionnelles en soins obtiennent obligatoirement un diplôme universitaire, un élément essentiel pour qu’elles aient plus d’autonomie et pour qu'elles puissent par exemple prendre en charge les patients qui n'ont pas de médecin de famille. Or, les cégeps s’y opposent.