Hébergement en santé mentale: le CIUSSS peine à trouver assez de places

Précisément, ce sont des ressources intermédiaires (RI) ou des ressources de type familial (RTF) qui sont recherchées.

L'organisme cherche présentement à combler une centaine de places pour cette clientèle dans la région et doit multiplier les démarches pour trouver des gens qui acceptent de relever le défi.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a publié une quinzaine d'appels d'offres depuis un an.

On a des besoins partout dans la région. Au niveau de la DI (déficience intellectuelle) et du TSA (troubles du spectre de l’autisme) dans le secteur du Lac-Saint-Jean, c'est plus difficile le recrutement , a révélé Richard Morin, chef du service d’hébergement en RIressources intermédiaires au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Actuellement, 72 personnes sont placées sur des listes d'attente. Plusieurs facteurs expliquent la situation : notamment la pénurie de main-d'oeuvre.

Pour un exploitant, agrandir son installation ou partir à neuf avec le manque de personnel, ça pèse dans la balance , a ajouté M. Morin.

Il faut aussi s'assurer que les gens qui postulent respectent les critères du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Parfois même, personne ne se manifeste pour offrir le service.

On a une population vieillissante, nos usagers sont davantage vieillissants, ont davantage de besoins. Nos familles d'accueil sont également vieillissantes, ce qui fait en sorte que certains vont prendre leur retraite après parfois 40 ans de dévouement envers les usagers. Et naturellement il y a des proches qui ont leur fils leur fille, qui ne sont plus en mesure de les accueillir chez eux , a-t-il mentionné également.

Des projets de vie comme tout le monde

Le travail demandé est exigeant : il nécessite une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut assurer les besoins de base quotidiens comme les repas et les soins d'hygiène. Il faut aussi offrir des activités, du divertissement et s'assurer que l'endroit se rapproche le plus possible d'un chez-soi, pour aider les résidents à gagner de l'autonomie.

Ils ont des projets de vie, ils ont des rêves, ils veulent s'en aller en appartement. Ils veulent la même chose que tout le monde veut. Nos résidences d'accueil, ça leur prend une ouverture d'esprit pour les accompagner dans leurs projets , a exposé Isabelle Gagné, travailleuse sociale dans un Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI).

Mais cette vocation apporte aussi énormément sur le plan humain

Ils ont un coeur gros comme ça! Ils cherchent juste à se faire aimer et à donner leur amour. Pour nos résidences d'accueil, c'est difficile de les laisser partir , a-t-elle avoué.

D’après un reportage de Louis Martineau