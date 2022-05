Aménagement du territoire : Québec fait une place à la densification

Récemment qualifiée de « mode » par le ministre des Transports, François Bonnardel, la densification occupera une place importante dans la politique d’aménagement du territoire que le gouvernement Legault dévoilera sous peu, a appris Radio-Canada. Sa mise en œuvre devra toutefois attendre 2023 au plus tôt.

Selon nos informations, la politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire tient sur un peu plus d’une trentaine de pages.

Bien que l’expression étalement urbain , objet de vigoureux débats à l’Assemblée nationale ces jours-ci, soit pratiquement absente du document, cette question y est bel et bien abordée, mais sous l’angle de la densification.

La politique évoque en effet la nécessité de créer des quartiers plus compacts et de faire une utilisation plus intelligente du territoire, mais tout en respectant le mode de vie des citoyens.

Décrite comme l’étape initiale d’une importante entreprise collective , la politique du gouvernement se décline en quatre axes principaux :

des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins des citoyens;

un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et les terres agricoles;

des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec;

un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique.

Récemment, Québec s'est engagé à maintenir la vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Patience

Sans surprise, le gouvernement ne prévoit pas détailler tout de suite la façon dont ces grandes idées prendront forme de manière concrète.

Selon nos informations, il faudra attendre 2023, donc après les élections générales de l'automne prochain, avant que ne soit adopté un plan de mise en œuvre de cette politique, si la Coalition avenir Québec conserve le pouvoir.

Il semble aussi que Québec attendra avant de présenter de nouvelles orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT).

Ces orientations sont pourtant fondamentales puisqu’elles guident notamment les MRC dans le développement de leurs schémas d’aménagement ainsi que les municipalités dans l’élaboration de leurs plans d’urbanisme.

Hormis certains ajouts réalisés au cours des 20 dernières années, les OGAT actuellement en vigueur au Québec ont été adoptées au milieu des années 1990 et sont donc jugées dépassées par plusieurs observateurs.

Attentes élevées

Issue d’une vaste démarche de consultation, la politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire est attendue de pied ferme dans les milieux environnemental et municipal, entre autres.

Ayant siégé au comité consultatif durant l’élaboration de cette politique, le responsable du comité aménagement du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, Alexandre Turgeon, s’attend à une vision claire .

Notre attente par rapport à la politique, c'est qu'elle donne la voie, qu'on puisse dire : "Dorénavant, on va aller dans cette direction-là et on va arrêter de scrapper notre territoire parce qu'on gâche nos paysages."

« Plein de villes le disent, des élus le disent de plus en plus fort depuis un certain temps que c'est une catastrophe, la façon dont ils ont développé leur propre territoire. » — Une citation de Alexandre Turgeon, responsable du comité aménagement du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec

Alexandre Turgeon a siégé au comité consultatif pendant l'élaboration de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

M. Turgeon ne croit pas que le fait de limiter l’étalement urbain suffira. Il faut stopper l’étalement urbain , affirme-t-il. Selon lui, le Québec peut subvenir à ses besoins d’urbanisation au cours des 25 prochaines années uniquement en requalifiant des terrains plutôt qu’en en aménageant de nouveaux.

Il va falloir qu'on fasse des choix : c'est quoi, les endroits stratégiques qu'on veut réparer sur notre territoire pour améliorer la qualité de vie des citoyens? dit-il.

« Donner l'exemple »

Le président de l’Ordre des urbanistes du Québec, Sylvain Gariépy, qui a aussi siégé à ce comité consultatif, croit d’ailleurs qu’un des principes fondamentaux devra être l’exemplarité de l’État.

Nous croyons fermement que l'État doit donner l'exemple, c'est-à-dire changer ses critères de localisation de ses infrastructures publiques afin d'éviter l'étalement dans le territoire , affirme-t-il.

« Quand on va implanter un hôpital à tel endroit, est-ce qu'on a le transport collectif, une desserte autoroutière suffisante? » — Une citation de Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec

Le président de l'Ordre des urbanistes du Québec, Sylvain Gariépy, a aussi siégé au comité consultatif. Photo : Radio-Canada

Selon M. Gariépy, pour avoir des effets concrets, la politique devra miser sur une révision de l’ensemble des lois qui affectent l’aménagement du territoire, sur une meilleure entente avec les peuples autochtones pour l’utilisation du territoire et sur de meilleurs mécanismes de financement pour les municipalités.

Alexandre Turgeon, pour sa part, souhaite que le changement se mette en branle le plus rapidement possible après le dévoilement de la politique.

Personnellement, j'aurais souhaité que la politique soit déjà déposée, que le plan de mise en œuvre soit déjà déposé, que les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement soient déjà adoptées , admet-il.

À son avis, le Québec fait fausse route année après année en aménageant des milieux de vie qui misent sur l’automobile et qui, en plus des problèmes environnementaux, risquent de réserver de mauvaises surprises avant longtemps.

Un des risques, c'est que des quartiers qui ont émergé dans les 10 dernières années, il n'y a personne qui veuille aller vivre dans un endroit comme ça dans 15 ou 20 ans, parce que ce sont des milieux qui ont été extrêmement moches, et ce sont des gens qui vont avoir de la misère à revendre leurs propriétés , évoque-t-il.

