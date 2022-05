Sport Manitoba et Sport Law s’associent pour protéger les athlètes contre les abus

Sport Manitoba et la firme d’avocat se spécialisant dans le droit du sport, Sport Law, s’associent pour promouvoir une pratique saine du sport dans la province. Le but de cette alliance est de mieux protéger les athlètes contre les comportements abusifs et toxiques.

La collaboration entre ces deux entités a été confirmée mercredi après-midi lors d’une conférence de presse.

Selon Sport Manitoba, l’organisme responsable du développement du sport amateur dans la province, le partenariat permettra de former les bénévoles, les parents et les gestionnaires du milieu sportif manitobain afin de mieux les outiller pour accompagner les jeunes athlètes.

Ces deux organisations comptent rendre obligatoire l’adoption d’un code de conduite aux plus de 100 organismes sportifs de la province et vérifier davantage les antécédents des entraîneurs et des bénévoles.

Quand on pense aux athlètes, ce sont des jeunes en bas de 18 ans. [...] C’est la même chose que dans une salle de classe. Avec les professeurs, on fait des background check [vérification d’antécédents] , explique la partenaire et coach intégrale chez Sport Law, Dina Bell-Laroche.

On équipe les professeurs pour qu’ils soient extraordinaires et moi, je veux la même chose pour les entraîneurs, les leaders et les gestionnaires en sport.

Elle souhaite que les entraîneurs ne se retrouvent jamais seuls avec les athlètes.

De plus, un plan de saine gouvernance uniformisé sera adopté afin d’aider les organismes sportifs à prendre les mesures appropriées en cas d’incident.

Mme Bell-Laroche fait valoir que le nouveau cadre qui régira le sport amateur au Manitoba permettra d’assurer la sécurité des jeunes et une continuité malgré les changements fréquents de bénévoles au sein des diverses organisations sportives.

Des entraîneurs qui seront davantage sous la loupe

Guy St-Vincent, un ancien joueur professionnel de hockey et maintenant entraîneur de gardien de but à Sainte-Anne, salue ces initiatives.

Il mentionne que certaines personnes, aussitôt qu’ils ont un titre d’entraîneur, se sentent tout permis en raison du rôle d’autorité qu’ils ont au sein d’une équipe.

Je pense que le fait qu’il va y avoir plus de règles dans le sport, ça devrait aider les jeunes à avoir confiance en eux et de ne pas être poussés à des limites où ils ne se sentent pas à l’aise , explique M. St-Vincent.

Sport Manitoba se félicite d'avoir été le premier organisme de sport au pays à avoir exigé de tous les entraîneurs et entraîneuses du Manitoba qu’ils suivent le programme Respect et sport , écrit l'organisation dans un communiqué.

Par ailleurs, Sports Manitoba rétablit sa ligne téléphonique de soutien confidentielle afin que les personnes victimes ou témoins d’un comportement répréhensible puissent faire part de leurs préoccupations et soient orientées vers la ressource appropriée pour que des mesures concrètes soient prises.

Avec les informations d'Émile Lapointe