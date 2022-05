Des Premières Nations demandent que cesse la construction de pipelines

Les Premières Nations Secwepemc et Wet'suwet'en en Colombie-Britannique demandent à Ottawa de mettre fin aux projets de construction des pipelines Trans Mountain et Coastal GasLink, après que les Nations unies ont condamné pour la troisième fois la poursuite des travaux et l'escalade de la répression policière.

Dans une lettre datée du 29 avril adressée au gouvernement canadien, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR) du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a une nouvelle fois condamné la poursuite de grands projets d’infrastructure énergétique dans la province.

Lorsque j'ai lu la troisième lettre du CERDComité pour l’élimination de la discrimination raciale , je me suis sentie bouleversée par la reconnaissance du fait que nos expériences constituent des violations des droits humains internationaux et des droits des Autochtones , a affirmé Molly Wickham, une importante figure de la lutte des Wet'suwet'en contre le pipeline Coastal GasLink, lors d’une conférence de presse mercredi matin.

Molly Wickham, porte-parole du clan Gidimt’en, qui s’oppose au pipeline Coastal GasLink, en 2019. Photo : Radio-Canada / Betsy Trumpener

Dans sa lettre, le CERDComité pour l’élimination de la discrimination raciale écrit que selon ses informations, les gouvernements du Canada et de Colombie-Britannique ont intensifié leur recours à la force, à la surveillance et à la criminalisation des défenseurs de la terre et des manifestants pacifiques afin d'intimider, d'éloigner et d'expulser de force les nations Secwepemc et Wet'suwet'en de leurs terres traditionnelles .

Le comité pointe plus précisément du doigt les pratiques de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et de son Groupe d’intervention pour la sécurité de la collectivité et de l’industrie (GISCI), responsable d’assurer une surveillance stratégique des incidents dans le secteur de l’industrie de l’énergie.

Molly Wickham, aussi appelée Sleydo', raconte s’être déjà fait arrêter deux fois lors de raids sur territoire ancestral Wet'suwet'en.

« La construction du projet d'oléoduc Coastal GasLink et le traitement de la GRCGendarmerie royale du Canada à mon égard et à l'égard d'autres défenseurs des terres sont une violation de notre humanité en tant que peuple autochtone. » — Une citation de Molly Wickham, de la Première Nation Wet'suwet'en

La secrétaire-trésorière de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, Kukpi7 Judy Wilson, s’appuie de son côté sur les enjeux environnementaux pour dénoncer la construction des pipelines, alors que la province a traversé des rivières atmosphériques, des inondations, des feux de forêt et un dôme de chaleur.

Ce sont des résultats des changements climatiques occasionnés par ce type de projet. Nous devons nous demander si c’est la direction que nous souhaitons que notre gouvernement prenne , a-t-elle soutenu.

Kanenariyo Lefort des Mohawks de Tyendinaga et le chef héréditaire Wet'suwet'en, Woos, lors d'une conférence de presse à Tyendinaga, en février 2020. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Quant au chef héréditaire de la Nation Wet'suwet'en, Woos Frank Alec, il a réitéré que son peuple ne cédera pas : Ils nous poussent, mais nous ne bougerons pas. [...] Nous allons protéger l'eau, la faune et notre mode de vie. Nous ne partirons jamais. Nous ne laisserons pas ceci derrière pour nos enfants et nos petits-enfants.

Le CERDComité pour l’élimination de la discrimination raciale demande au Canada de suspendre la construction des gazoducs jusqu’à l’obtention du consentement des Premières Nations et réclame une enquête sur les méthodes de la GRCGendarmerie royale du Canada , dont l’usage de la force.

Il donne au Canada jusqu’au 15 juillet pour répondre aux préoccupations exprimées dans sa lettre.

Avec des informations de Wildinette Paul et de François Macone