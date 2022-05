La Coopérative des paramédics de l’Outaouais au Sénégal pour une mission humanitaire

Il y a quelques semaines, un conteneur rempli de meubles a été livré à Loumbal Baladji, un village situé à 400 kilomètres au nord de Dakar.

La Coopérative des paramédics de l'Outaouais a récolté des meubles et de l'équipement afin de meubler une nouvelle clinique médicale qui était toujours vide.

Le conteneur a quitté l'Amérique du Nord un peu avant Noël en 2021, explique Marie-Ève D'Aoust, cheffe aux opérations et aux communications à la Coopérative des paramédics de l'Outaouais.

« On est venu ouvrir le conteneur pour pouvoir équiper la clinique médicale parce qu’il n’y avait rien à l’intérieur. » — Une citation de Marie-Ève D'Aoust, cheffe aux opérations et aux communications à la Coopérative des paramédics de l'Outaouais

D'autres produits essentiels ont été livrés, dont des pansements, des médicaments, des aiguilles stériles et tout le nécessaire pour faire le soin des plaies. De l'équipement électronique pour la prise des signes vitaux a aussi été installé dans la clinique.

Offrir des soins et de la formation

Les employés de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais profitent également de leur séjour pour offrir de la formation et des premiers soins.

La première journée a servi à vider le conteneur puis installer l'équipement dans la clinique, raconte Dany Turcotte, un ambulancier de la coopérative.

Mais dès le lendemain, une première clinique d'évaluation des signes vitaux a été organisée. Selon M. Turcotte, entre 300 et 400 personnes se sont présentées. Quand il y avait des patients qui étaient [dans un état] un peu plus critique, ces derniers étaient référés au personnel médical de la région , ajoute-t-il.

Ce qu’on veut, c’est faire la différence dans la vie des gens , soutient-il. Dans les derniers jours, j’ai vu vraiment qu’on pouvait faire la différence. Avec peu, on peut les aider énormément et c’est ça qui a été un choc.

« Ça ne prenait pas grand-chose pour mettre des sourires dans le visage du monde. » — Une citation de Dany Turcotte, un ambulancier de la coopérative

Diverses formations ont aussi été offertes au personnel concernant les accouchements d’urgence, l'asepsie, la prévention des maladies contagieuses, les premiers soins, l’évaluation des patients et la gestion d’urgence.

Le but de ces formations est de donner des outils pour que ces gens-là deviennent autonomes , explique Kareen Bélanger, la directrice générale de la coopérative. Cela a demandé environ un an et demi de préparation.

Cette dernière a rappelé que les quinze ambulanciers ont choisi d'offrir de leur temps et de participer bénévolement à la mission, malgré la pandémie.

Ça a retardé notre arrivé ici, mais on n'a pas perdu espoir parce qu’on savait qu’il fallait venir prêter main forte , ajoute Mme Bélanger. Ça fait partie des valeurs de la coop.

Une troisième mission

Il s'agit de la troisième mission de la coopérative à Loumbal Baladji.

En 2018, la coopérative a fait don d’une ambulance afin de pallier le manque de transport vers une plus grande ville. Dans la même année, une seconde mission a été organisée afin d’offrir un premier volet de formation au personnel sur place.

En janvier 2021, la construction d’un centre de santé régional s’est terminée. L’édifice est cependant resté pratiquement vide. Il manquait les meubles, les lits, les matelas, les périssables, les équipements de diagnostic, les moniteurs et plusieurs autres pièces d’équipement essentiel. C'est ce qui a motivé cette troisième mission.

Avec les informations de Stéphanie Allard