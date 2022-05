Stationnement de l’hôpital de Chicoutimi : le CIUSSS a amorcé sa vague de rencontres

Une rencontre a aussi eu lieu avec des conseillers municipaux de Chicoutimi et une seconde plus élargie aura lieu avec des citoyens jeudi.

Le projet lié au nouveau bloc opératoire a suscité des appréhensions chez des résidents qui craignent que la vue sur le Saguenay soit obstruée par le futur stationnement.

Le porte-parole du comité de citoyens, Yves Laperrière, a apprécié la teneur des discussions et estime que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux est prêt à écouter les résidents du secteur qui ont des préoccupations.

On avait des craintes évidemment que ce ne soit qu’un stationnement qui soit implanté de façon brutale. Ce n’est pas ça du tout, nous confirme le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Ça a bien répondu à nos interrogations, de façon préliminaire. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux est très conscient de la qualité patrimoniale du site et très conscient également de l’importance de l’implication citoyenne dans le processus de réflexion , a-t-il exprimé en entrevue.

L'ancienne mairesse de Saguenay et résidente du secteur, Josée Néron, fait partie du groupe de citoyens.

Une autre rencontre jeudi

Une rencontre d’information et d’échange avec les citoyens aura lieu jeudi à 16 h 30 dans la salle du sous-sol de l’ancienne église Christ-Roi, à Chicoutimi.

Un comité consultatif sur le projet sera formé lors de la rencontre de jeudi. Deux citoyens du voisinage pourront y siéger.

La conseillère Mireille Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Mireille Jean avare de commentaires

Plus tôt mercredi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait aussi échangé avec des conseillers municipaux de Chicoutimi.

En entrevue lors de l’émission Place publique, en après-midi, la conseillère Mireille Jean n’a pas voulu dévoiler le contenu des discussions. Elle s’est limitée à dire qu’il y avait des points forts et des points faibles dans le projet du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Celle qui occupe la présidence du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Saguenay, tout comme celui de l’arrondissement de Chicoutimi, préfère en discuter plus à fond avec ses collègues avant d’en parler publiquement.

Le conseil d’arrondissement de Chicoutimi doit normalement statuer de façon définitive en mai sur la demande de dérogation pour permettre les travaux. La prochaine séance se tiendra le 17 mai.