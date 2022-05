Une mère et ses deux enfants portés disparus à Prince Albert

La police de Prince Albert, en Saskatchewan, sollicite l’aide du public en vue de retrouver une femme et ses deux enfants portés disparus lundi.

La maman, âgée de 33 ans, a été vue pour la dernière fois lundi après-midi avec ses deux jeunes enfants. Ils se promenaient sur la rue Branion Drive, à Prince Albert.

Les policiers ne croient pas que la mère ait accès à une voiture.

Par ailleurs, le Service de police affirme que les autorités ne détiennent pas d'indices qui pourraient faire croire qu’il s’agit d’un acte d'enlèvement.

Les enquêteurs souhaitent confirmer le plus rapidement possible l'endroit où se trouve la famille en raison du jeune âge des enfants.

Le garçon de sept ans portait une casquette de baseball violette et jaune, une chemise à manches longues bleue et grise, un jean bleu et des chaussures noires.

Sa petite sœur, âgée de deux ans, portait un pantalon rose, un chandail rose et des chaussures bleues.

Quant à elle, la mère était vêtue d’une chemise noire avec un imprimé à fleurs rouges et d’un pantalon noir. Elle portait également des sandales noires.

La mère vivait depuis peu à Saskatoon.

Toute personne ayant des informations est priée d'appeler la police de Prince Albert au 306-953-4222 ou Échec au crime : 1-800-222-TIPS.