Des cyanobactéries de couleur rose dans le lac Fortune à Rouyn-Noranda

Découverte dans ce lac il y a quelques années, cette forme rare de planktothrix rubescens est unique en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis près d’un an, des chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), en collaboration avec le ministère de l’Environnement, tentent de comprendre le phénomène.

Ils ont découvert que des cyanobactéries se retrouvent dans le lac tout au long de l’année.

Il n’y a pas eu de moment de pause comme ça existe dans les lacs en milieu boréal, c’est que l’hiver ça se calme et l’été ça repart. Ici, on a seulement un changement de communauté, on a beaucoup de cyanobactéries l’été, qui font de la chlorophylle alors qui sont vertes. Et l’hiver, c’est le planktothrix prend la place. On a vu que tout l’hiver, on avait des communautés de planktothrix importante même sous la glace , explique Guillaume Grosbois, professeur en écologie aquatique à l’UQAT.

Les cyanobactéries sont également présentes en hiver dans le lac Fortune. Photo : Gracieuseté : Association des riverains du lac Fortune

Les scientifiques tentent maintenant de comprendre ce qui a mené à l'apparition de cette forme rare de cyanobactéries au lac Fortune.

Si on arrive à déterminer ce qui se passe au lac Fortune, on va pouvoir l’extrapoler dans d’autres lacs qui ont les mêmes problématiques. Ici en Abitibi, c’est assez rare, mais il y a d’autres lacs partout dans le monde qui ont exactement les mêmes problématiques. Il n’y a pas de la recherche qui se fait partout, parce qu’ils n’ont pas nécessairement les moyens, donc on a vraiment la chance de le faire ici , explique M. Grosbois.

L’importance de ne pas consommer l’eau du lac

La Santé publique régionale rappelle aux riverains qu'ils doivent éviter de consommer l’eau du lac, que ce soit pour boire, préparer des aliments ou se brosser les dents.

Stéphane Bessette, chef d’équipe et conseiller en santé environnementale prévient aussi qu’il ne faut pas faire bouillir l'eau qui contient des cyanobactéries parce qu’il y a un risque de libérer des toxines, plutôt que de les détruire.

La présence du planktothrix rubescens est bien visible dans le lac Fortune. Photo : Gracieuseté : Association des riverains du lac Fortune

Ce message est aussi porté par l'Association des riverains du lac Fortune, qui souhaite également que les riverains soient informés.

Tout le monde se demande d’où ça vient et pourquoi c’est arrivé, mais ce n’est pas tout le monde qui remet en question son comportement de riverain. On ne peut pas prétendre que l’origine est juste à cause des riverains, mais on est sûrement un facteur de grande influence. On n’a plus le choix : le lac nous crie au secours , s’exclame Denise Voynaud.

Elle demande également à la Ville de Rouyn-Noranda de faire respecter la réglementation sur les installations septiques.