Une infestation décime les abeilles dans le sud-ouest de l’Ontario

Une infestation de varroa a provoqué la mort d'un grand nombre d'abeilles au cours de l'hiver dernier au sud-ouest de l'Ontario. Ces parasites affaiblissent les abeilles et entraînent un nombre de pertes plus élevé que d'habitude pendant l'hiver.

Les années précédentes, nous avons été en mesure de faire face à la situation, mais l'hiver dernier, les abeilles ont subi beaucoup plus de dégâts , a déclaré Darryl Walker, propriétaire d'Anderdon Bee Co.

M. Walker perdait normalement 5 à 6 % de ses abeilles pendant l'hiver, mais cette année, il en a perdu 40 %. C'est l'équivalent d'environ 60 ruches de 50 000 abeilles chacune.

Le phénomène se fait sentir à travers toute la province.

Aucun apiculteur épargné

Un autre apiculteur de Sarnia-Lambton a aussi subi des pertes énormes d’abeilles.

Guy Langevin assure avoir perdu 60 % de ses ruches au cours de l'hiver, quand certains de ses pairs ont connu une perte de 80 %, voire plus.

« Je ne pense pas qu'il y ait un seul apiculteur qui n'ait pas été touché cette année » — Une citation de Guy Langevin

Des apiculteurs en mode de récupération

Certains apiculteurs utilisent des nucleus, soit des petits groupes d'abeilles destinés à se développer en ruches, pour reconstituer leurs stocks détruits.

Les ruches qui survivent et qui sont fortes, nous prenons des abeilles de ces ruches et nous les mettons dans des boîtes plus petites... puis nous y introduisons une reine , explique M. Walker.

Il importe même des reines d'Australie pour démarrer les nouvelles ruches. Il précise que de nombreux autres apiculteurs qui avaient des abeilles survivantes sont venus lui acheter des reines pour reconstituer leurs productions.

« Il faudra plusieurs années pour recouvrer toutes ces abeilles perdues. » — Une citation de Darryl Walker

Selon M. Langevin, les grands producteurs de miel passeront une grande partie de l'année à reconstruire leurs ruches au lieu de produire, ce qui se traduira par un gros contrecoup financier.

Pour lui, la production annuelle de miel, qui devrait normalement commencer en juillet, ne sera probablement pas amorcée avant le mois d'août .

Avec les informations de CBC