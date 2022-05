Une série française inspirée d’une histoire vraie de brutalité policière sur Disney+

Composée de quatre épisodes d'une heure, la série documente donc le destin de l’étudiant Malik Oussekine, décédé à l’âge de 22 ans après avoir été frappé par la police.

Pour cette première adaptation audiovisuelle – avant celle de Rachid Bouchareb, Nos frangins, long métrage qui sera présenté à Cannes à la fin du mois – le réalisateur français Antoine Chevrollier assume un parti pris : celui de sortir le nom de ce jeune, aujourd'hui indissociable du combat contre les violences policières, de la case des faits divers.

Malik Oussekine n'est pas un fait divers. C'est un fait de société majeur qui doit être considéré comme tel , dit celui à qui l’on doit les séries Le bureau des légendes et Baron noir. Une histoire qu'il a découverte à l'adolescence grâce à une chanson de rap du groupe français Assassin.

Mais ce n'est que quelques années plus tard que le nom d'Oussekine a résonnér plus fort en lui, pour ne plus jamais le quitter .

À cette époque, je venais d'arriver à Paris et traînais beaucoup avec des jeunes de quartier qui me parlaient sans cesse d'Oussekine. En tant que provincial [prolétaire], j'ai eu le sentiment qu'on se retrouvait dans l'endroit de l'invisibilisation, de l'exclusion et de la non représentation , se remémore Antoine Chevrollier.

C'est le George Floyd arabe en France!

Si le nom de Malik Oussekine résonne encore dans la société française, il est surtout devenu l'apanage d'un combat, celui contre les violences policières, mais a été relativement oublié , affirme l'historien Yvan Gastaut.

La question n'est pas est-ce que Malik Oussekine a été oublié mais plutôt par qui? , nuance le spécialiste de l'histoire de l'immigration Pascal Blanchard.

La jeunesse maghrébine et plus globalement celle de l'époque, qui est une jeunesse déjà sensibilisée aux discriminations raciales, est sensible à ce crime qu'elle perçoit comme un crime raciste. Mais le reste du peuple français ne voit pas cette histoire-là , poursuit-il.

On parle d'une victime racisée, qui au nom de sa couleur de peau va être brutalisée. Quel public n'y serait pas sensible? , interroge M. Blanchard. Et d'ajouter: C'est le George Floyd arabe en France!

Une marche à la mémoire de Malik Oussekine s'est tenue à Paris en décembre 1986. Photo : afp via getty images / MICHEL GANGNE

Explorer les blessures françaises

Pour Antoine Chevrollier, le format de la minisérie était le plus approprié pour approcher le sujet.

En grattant, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter pleins de choses comme la guerre d'Algérie (1954-1962), la situation politique de la France qui vivait une cohabitation, le contexte social... et que seule une série me permettrait de déployer toutes ces histoires , soutient-il.

La façon d'y parvenir? Découper le récit en trois strates distinctes, puis les faire cohabiter.

D'abord le temps présent, qui suit le combat de la famille de Malik jusqu'au procès des deux policiers, puis une autre qui se concentre sur les dernières heures du jeune homme.

Enfin, la dernière strate inscrit l'histoire individuelle de la famille Oussekine dans celle de la France, comme cette reconstitution poignante du massacre d'Octobre 1961 où des manifestantes et manifestants de nationalité algérienne sont jetés dans la Seine par la police.

La famille Oussekine impliquée dans le projet

Antoine Chevrollier Photo : Getty Images / Matt Roberts

Pour cela, Antoine Chevrollier s'est entouré de quatre scénaristes : l'autrice Faïza Guène, connue pour ses livres qui explorent l'identité des Françaises et Français issus de l'immigration maghrébine, le réalisateur franco-burkinabé Cédric Ido, le scénariste Julien Lilti et la jeune réalisatrice Lina Soualem.

Mais surtout, il a pu bénéficier du soutien et des conseils des deux frères et d'une des sœurs de Malik Oussekine. Pour moi, il était inconcevable de ne pas les associer au projet , rapporte-t-il.

Une série politique? Ce qui m'intéresse, ce sont les injustices. Que ce soit à l'endroit des enfants d'immigrés ou des prolétaires de province... D'ailleurs, je pense que c'est la même. Quoi qu'il en soit, ça y est, le temps est venu pour nous de raconter nos histoires et dépoussiérer le roman national , explique-t-il.