Darnell Nurse suspendu pour un match

Cette sanction a été imposée au défenseur à la suite d’un coup de tête à l’endroit de Phillip Danault des Kings dans les dernières secondes de la deuxième période, lors du cinquième match de la série entre les deux formations. Aucune punition n’a été décernée sur le jeu.

Darnell Nurse ratera donc le sixième affrontement, jeudi à Los Angeles, un match lors duquel les Oilers feront face à l’élimination.

Darnell Nurse a été le joueur le plus utilisé par les Oilers depuis le début des séries. Lors des cinq premières parties, il a passé en moyenne 21 minutes et 45 secondes par match sur la patinoire.

Il a marqué un but et récolté une aide, en plus de présenter un différentiel de +5.

Le défenseur a raté les quatre derniers matchs de la saison en raison d’une blessure.

Kassian à l’amende

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH Ligue nationale de hockey a également annoncé qu’une amende de 5 000$, le maximum prévu par la convention collective entre la ligue et les joueurs, avait été imposée à Zack Kassian.

L'attaquant des Oilers a servi un double échec au dos du défenseur des Kings Sean Durzi, quelques instants avant le geste posé par Nurse, en deuxième période.

Kassian a inscrit un but et une aide en cinq rencontres depuis le début des séries. Il a de plus appliqué 21 mises en échec, ce qui le place au 11e rang dans la LNH Ligue nationale de hockey à ce chapitre.