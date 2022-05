Quatre ouvrages en français sélectionnés pour les Prix du livre au Manitoba

Parmi la soixantaine de livres présélectionnés, quatre sont d’auteurs francophones dont deux publiés aux Éditions du Blé.

On a eu deux livres sélectionnés, l’un pour le prix Alexander-Kennedy-Isbister pour les études et essais qui est le livre Manitobaines engagés de Lise Gaboury Diallo, Michelle Smith et Hélène Roy. On a un deuxième livre qui est le prix littéraire Carol Shields de la Ville de Winnipeg pour le livre de Seream Mont-Blanc-Winnipeg-Express , explique Vanessa Gaillard, directrice générale des Editions du Blé.

On a aussi deux autres auteurs des Éditions du Blé : Laurent Poliquin et J.R. Léveillé sont aussi présélectionnés , précise Vanessa Gaillard.

La couverture du livre « Les manitobaines engagées » et les auteures Lise Gaboury-Diallo et Michelle Smith. Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’une reconnaissance pour les auteurs francophones surtout en milieu minoritaire alors qu'habituellement, on est plutôt sélectionné pour le prix Rue-Deschambault. Chaque année, on n'est pas sélectionné dans tous ces prix du Manitoba. Là, on est content. Deux livres, ça fait du bien , confie la directrice générale des Éditions du Blé.

Vanessa Gaillard rappelle également que la littérature de l’Ouest ne pourrait pas exister sans ses auteurs et invite toutes celles et tous ceux qui écrivent à envoyer des manuscrits aux Éditions du Blé.

Les seuls critères à respecter sont d’être un auteur ou une autrice de l’Ouest ou d’écrire sur l’Ouest canadien.

La nouvelle collection, Les nouvelles Rouges, se consacre justement aux jeunes auteurs dont font déjà partie Katrine Deniset, Eric Plamondon et Amber O’Reilly.

Quant au prochain défi pour Vanessa Gaillard, il s’agira d’ouvrir les Éditions du Blé à l’international et d’arriver à publier 10 livres par an .

En attendant, l’annonce officielle des gagnants le 9 juin prochain, le nouvel ouvrage Je m’en vais de Katrine Deniset publié aux Éditions du Blé sera lancé en présence de l'autrice le jeudi 19 mai à 19 h à la Maison des artistes visuels francophones.