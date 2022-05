Locataire menaçant : des propriétaires obtiennent son expulsion

Les propriétaires d'une résidence de Drummondville qui tentaient d'expulser leur locataire depuis des mois ont finalement eu gain de cause auprès du Tribunal administratif du logement (TAL). Le couple disait craindre son locataire, et affirmait avoir été forcé d'habiter chez des proches pendant des semaines en raison de son comportement violent et menaçant, et parce qu'il ne payait pas son loyer.