Enquête sur le train léger à Ottawa : les audiences publiques débuteront le 13 juin

Les audiences publiques de la Commission d’enquête, chargée par le gouvernement provincial de faire la lumière sur les circonstances entourant l’acquisition, la livraison et les problème rencontrés lors de la mise en service du train léger, se tiendront du 13 juin au 8 juillet, à l’Université d’Ottawa.

La commission a le mandat d’enquêter sur les circonstances commerciales et techniques qui ont mené aux pannes et aux déraillements [lors] de l’étape 1 de l’aménagement du réseau de train léger sur rail d’Ottawa , a-t-on indiqué dans un communiqué, rendu public mercredi.

Des usagers du train léger prennent d'assaut le quai de la station uOttawa à la suite d'une panne le matin du 23 octobre 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Les audiences seront ouvertes au public et seront diffusées en direct, en anglais et en français, sur le site web de la Commission et sur les chaînes du réseau Rogers. La déposition des témoins se fera sous serment.

Les personnes et les groupes qui souhaitent partager leurs points de vue sur les pannes et les déraillements du réseau de train léger peuvent aussi participer à l’une des deux réunions publiques qui se dérouleront avant les audiences — les 25 et 26 mai, au Centre Shaw de 19 h à 21 h.

En novembre, le gouvernement de l'Ontario a annoncé le lancement d’une enquête publique, après que le train léger d’Ottawa ait déraillé à deux reprises et provoqué, à une occasion, la fermeture du réseau pendant plusieurs semaines.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, avait qualifié les problèmes de la phase 1 d’inacceptables et de décevants .

Caroline Mulroney a annoncé que la mise sur pied d'une enquête publique sur les problèmes du train léger d'Ottawa (archives). Photo : Capture d'écran / Chaîne Youtube du gouvernement de l'Ontario

Le gouvernement provincial, qui est partenaire financier du projet, a besoin d’obtenir la certitude que la Ville d’Ottawa sera en mesure de mener à bien les phases restantes des travaux , avait-elle déclaré. Les usagers du transport en commun d'Ottawa méritent et attendent également cette certitude.

Le conseil municipal d'Ottawa, qui avait rejeté l'idée de demander une telle enquête à la province, avait plutôt préféré demander à la vérificatrice générale de la Ville, Nathalie Gougeon, d’étudier la question.

Le Bureau de la vérificatrice générale (BVG) d’Ottawa a toutefois annoncé, en décembre, qu’il mettait son enquête sur le train léger sur pause pour ne pas empiéter sur les travaux de la commission provinciale qui a reçu le même mandat.

Avec les informations de CBC