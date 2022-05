Débats musclés autour d’un projet de loi sur la sécurité de l’Assemblée législative

Depuis 1984, le sergent d’armes, qui est nommé par le président de l’Assemblée législative, supervise la sécurité du bâtiment. Il doit rendre des comptes au président de l’Assemblée par l'entremise de rapports.

Avec l'adoption du projet de loi 70, un directeur de la sécurité sera nommé. Il sera accompagné d'une équipe de 10 agents en uniforme et armés qui patrouilleront l’extérieur du bâtiment. Le sergent d’armes sera quant à lui accompagné de quatre agents en civil et sera responsable de la sécurité à l’intérieur de l’Assemblée législative.

En février dernier, le sergent d’armes, Terry Quinn, avait remis sa démission et Sean Darling lui a succédé. En décembre, la ministre de la Sécurité publique, Christine Tell, avait déclaré, sans fournir d'exemples, que l'équipe de sécurité n'était pas proactive dans sa réponse aux menaces.

Christine Tell avait cependant mentionné les événements extérieurs annulés du 27 octobre dernier en lien avec le discours du Trône. Le jour suivant, le premier ministre Scott Moe avait affirmé qu'il n'était pas inquiet pour la sécurité des élus.

La ministre Tell stipule toutefois que cet événement n’est pas la cause du projet de loi 70.

Les inquiétudes du parti de l’opposition

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) a proposé un amendement pour que le président de l’Assemblée législative puisse nommer les responsables de la sécurité du bâtiment plutôt que le gouvernement provincial. L'opposition officielle craint que la nouvelle équipe de sécurité soit partisane.

« Les habitants de la Saskatchewan veulent que la sécurité de ce bâtiment reste, comme elle l'est depuis plus de 30 ans, indépendante de toute ingérence gouvernementale. » — Une citation de Nicole Sarauer, députée néo-démocrate et porte-parole en matière de Justice

Lundi, Christine Tell a affirmé que le gouvernement n’est pas intéressé à faire des modifications à ce projet de loi.

« L'objectif du projet de loi 70 est de renforcer la sécurité du bâtiment législatif et de ses environs. » — Une citation de Christine Tell, ministre provinciale de la Sécurité publique

Selon Christine Tell, toute affirmation sur la partisanerie de la prochaine équipe de sécurité est fausse .

Elle ajoute que cette équipe va relever de son ministère, avec des agents correctionnels et des patrouilleurs routiers. Le gouvernement a prévu un budget de plus de 1,9 million de dollars pour cette nouvelle équipe de sécurité.

Lors des débats en comité mardi, Christine Tell a affirmé qu’il n’y a eu aucune consultation faite par le gouvernement provincial avant le dépôt de ce projet de loi. Pour le défendre, elle pointe cependant du doigt l'augmentation des menaces , l'intensification de la rhétorique politique et les menaces contre les représentants du gouvernement élus et non élus.

La députée indépendante Nadine Wilson a pour sa part affirmé que le Palais législatif n’a pas besoin de devenir une forteresse. Selon elle, l’unité est plus importante.

Avec les informations d’Adam Hunter