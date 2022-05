80 nouvelles places en CPE s’ajouteront à Amos

La nouvelle garderie sera érigée dans le futur développement Dalquier, situé tout juste à l’est du quartier Amos-Est, le long de la route 195 Nord en direction de Saint-Maurice-de-Dalquier.

Le terrain sur lequel sera construit le futur développement Dalquier, à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Ville d’Amos nous a offert un terrain dans ce nouveau développement. L’installation ne sera pas accessible par la route 395, mais par un développement dans Amos-Est. On est toujours à l’étape où il faut définir le terrain, puis faire les tests de sols et engager le chargé de projet qui va faire en sorte que le projet va se rendre à terme , explique Lyne Caouette, directrice générale du CPE des Petits Élans.

Dans deux à trois ans

L’installation projetée offrira 80 places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance, dont 20 places pour des poupons. Les allègements administratifs mis de l’avant par le ministère devraient permettre de livrer ces nouvelles places dans environ deux ans.

À court terme, ça ne résout pas de problème, mais à moyen terme, c’est sûr que d’ici deux à trois ans, on va au moins venir combler 80 places de plus, malgré que les listes d’attentes sont encore grandes. On reçoit des téléphones tous les jours. On essaie aussi de miser beaucoup sur les services de garde en milieu familial. Si on pouvait avoir plus de requérants pour les milieux familiaux, ça ferait plus de place aussi pour les enfants , souligne Mme Caouette, dont le CPE agit aussi comme bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans la MRC d’Abitibi.

Trouver 17 éducatrices

La nouvelle installation nécessitera l’embauche d’une directrice adjointe, d’une responsable de l’alimentation et possiblement d’une ressource en soutien pédagogique, puisque le CPE des Petits Élans compte déjà deux autres installations. L’un des enjeux de ce nouveau projet consistera toutefois à recruter les 17 nouvelles éducatrices nécessaires, reconnaît Lyne Caouette.

L'installation de la rue Taschereau du CPE des Petits Élans Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On fait un acte de foi. Si rien ne bouge, on ne résoudra jamais le problème de la pénurie de places. Il y a des démarches qui sont faites avec notre association nationale pour recruter de la main-d'œuvre étrangère. On vise aussi la revalorisation de la profession. Les éducatrices ont quand même eu une belle augmentation de salaire. Des bourses sont données aux étudiantes qui vont au DEC en technique d’éducation à la petite enfance. On espère que tout ça fera en sorte que plus de gens seront attirés vers la profession , affirme-t-elle.

Le CPE des Petits Élans offre déjà 120 places réparties dans deux installations, en plus d’accueillir environ 225 enfants en milieu familial.

Pour sa part, le CPE Arlequin et Colombine offre 132 places dans deux installations et en ajoutera 15 supplémentaires dans l’agrandissement de son installation de la rue du Carrefour au cours de la prochaine année.