Projet de fusion des coops de Rimouski et de Trois-Pistoles sur fond de controverse

On ne veut pas cautionner cela , nous a mentionné sous le couvert de l'anonymat un des quatre administrateurs démissionnaires.

En bloc, ils ont décidé de quitter leurs fonctions au terme d'une rencontre houleuse du conseil d'administration le 29 mars dernier, a appris Radio-Canada. Le vote pour la fusion a été remporté de justesse à cinq contre quatre.

Les ex-administrateurs craignent que la lourde dette de la Co-op de Trois-Pistoles ne plombe les avoirs de la coopérative rimouskoise qui, au contraire de sa voisine, a enregistré un bénéfice de plus d'un million de dollars l'an dernier.

La seule étude qu'on a eue, c'est une étude financière, mais on n'a pas eu les autres, par exemple une étude de marché qui nous aurait permis de prendre une décision éclairée autant pour Rimouski que pour Trois-Pistoles , a ajouté l'ancien membre du C.A. d'Alimentation Coop Rimouski.

Il faut dire que les affaires vont plutôt mal pour Magasin Co-op de Trois-Pistoles, le nom officiel de l'entreprise. Et c'est le cas depuis longtemps.

En 2021, la coop a enregistré un déficit d'exercice de près de 500 000 $. L'année précédente, il s'établissait à 653 000 $. La fusion avec Rimouski constitue donc une bouée de sauvetage pour Magasin Co-op de Trois-Pistoles.

Mais le grand gagnant de tout cela, ce sera Sobeys , nous a mentionné une autre source près du dossier. Car si fusion il y a, le géant canadien de l'alimentation qui exploite la bannière IGA obtiendrait un remboursement de sa dette contractée à la coopérative de Trois-Pistoles, un montant qui dépasse les 3,5 millions de dollars.

Sobeys imposait aussi un taux d'intérêt de 9 % à la coop d'environ 3000 membres.

Le magasin Co-op de Trois-Pistoles traîne une lourde dette. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les coopératives fusionnantes ont des intérêts économiques, sociaux et culturels communs et desservent une clientèle identique , précise la convention de fusion dont Radio-Canada a obtenu copie.

Un vote des membres, mais seulement à Trois-Pistoles

Seuls les membres de Trois-Pistoles seront appelés à se prononcer sur la fusion, le 19 mai. S'ils acceptent, celle-ci pourrait entrer en vigueur dès le 6 juin.

Par contre, il n'est pas prévu de demander l'avis des membres d'Alimentation Coop Rimouski. La convention de fusion stipule que le vote des administrateurs de la coopérative absorbante est suffisant, même dans un cas d'un résultat partagé à cinq votes contre quatre, comme ce fût le cas lors du vote de mars.

C'est aussi ce que prévoit la Loi sur les coopératives en de telles circonstances.

Mais le fait que les membres de la coop rimouskoise ne soient pas interpellés met les administrateurs démissionnaires mal à l'aise.

La coopérative de Trois-Pistoles pourrait être absorbée par celle de Rimouski grâce à une seule voix de majorité au conseil d'administration.

La coopérative absorbante acquiert tous les droits, biens, intérêts, privilèges , mais en contrepartie, elle devient responsable de la lourde dette.

Une première?

Il pourrait s'agir de la toute première fusion de coopératives dans le monde de l'alimentation au Québec, du moins au cours des dernières décennies.

La tendance est bien amorcée du côté des coopératives agricoles, entre autres, et on s'attend à ce que la vague se propage dans le commerce de vente au détail.

Ce sera un événement déclencheur , croit Michel Ferland, le directeur-général de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec (DCAQ) qui regroupe 78 entreprises membres des quatre coins du Québec.

Selon lui, il est de plus en plus difficile de maintenir des services de proximité, en raison, entre autres, de la pénurie de main-d'œuvre et de la hausse du prix des denrées. Il croit que la fusion constitue une solution pour contrer ces difficultés.

« Tout ce qui nous permet de consolider la présence du mouvement coopératif en alimentation, dont la fusion, on voit ça d'un œil favorable. » — Une citation de Michel Ferland, directeur général, FCAQ

Michel Ferland concède que jusqu'à maintenant, le regroupement n'était pas nécessairement envisagé par ses membres, mais avec ce qui se passe dans le monde agricole, il est persuadé que d'autres fusions surviendront dans les prochaines années.

Des organisations qui s'unissent, ça permet de s'engager ensuite dans des projets de croissance, car plus ils sont consolidés dans leur milieu, plus qu'ils auront la force d'élargir leur rayonnement.

Le président d'Alimentation Coop de Rimouski, Jean-Roch Michaud, n'a pas souhaité nous accorder une entrevue pour le moment, tout comme les quatre ex-administrateurs opposés à la fusion.

Alimentation Coop Rimouski exploite deux épiceries ainsi que deux stations-service.

Le président de Magasin Co-op de Trois-Pistoles, Serge Bélanger, n'a pas répondu à nos appels.

La responsable des communications de Sobeys a indiqué qu'un représentant de l'entreprise allait prendre la parole lors de l'assemblée des membres à Trois-Pistoles, mais qu'aucun commentaire n'allait être fait avant.

Si les membres de Magasin Co-op de Trois-Pistoles votent en faveur de la fusion, le projet sera envoyé au ministre qui devra l'entériner, ce qui constitue généralement une simple formalité.