Des résidents du Faubourg Mena’Sen inquiets par la controverse

Ici, c'est chez nous! , s’exclame Mariette Gagné. La femme de 71 ans vit au Faubourg depuis quatre ans avec son conjoint. On veut rester ici, on veut être en paix ici, on aimerait beaucoup garder le système qu’on avait d’ OBNLorganisme à but non lucratif .

Comme plusieurs de ses voisins, elle est attachée à l’ancien modèle de son chez-soi.

Il y a plein de gens ici qui ne sont pas riches. Ils s’en venaient ici pour avoir un calme, une sécurité [et que] ce ne soit pas trop dispendieux [...] C’est décevant. Tu rencontres les gens, et les gens sont inquiets. Ce n’est pas un environnement très agréable depuis que la vente s’est passée , remarque Réjeanne Bouchard, une autre résidente.

Céline Châteauneuf vit également au Faubourg Mena’Sen depuis six ans. On aime le paysage, on a 12 acres de terrain ici, ce n’est pas du tout comme les RPArésidence privée pour aînés . On peut prendre des marches, on peut aller voir nos amis en ne prenant pas notre auto! [...] On est libre, on a notre loyer et on peut faire ce qu’on veut , soutient-elle.

Denis Beaucher, qui réside aussi au Faubourg, déplore ne pas avoir entendu parler de la transaction avant mars.

Tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est stressé, tout le monde ne parle que de ça , se désole-t-il.

« On parlait du printemps, mais là on parle de la vente du Mena’Sen. C’est moins intéressant. » — Une citation de Denis Beaucher, résident du Faubourg Mena’Sen

Une mise en demeure qui soulève des espoirs

L'avocat Louis Fortier représente un citoyen qui estime que les cinq anciens administrateurs du Faubourg ont manqué de transparence. Il leur a envoyé une mise en demeure pour avoir des réponses aux nombreuses questions qu'il se pose.

Pourquoi vendre le complexe immobilier? Est-ce que c’était nécessaire? Est-ce que c’était dans l’intérêt de l’organisme? Pourquoi le vendre de gré à gré en s’adressant à un seul acheteur? De cette façon-là, on n’obtient pas nécessairement le meilleur prix , donne-t-il comme exemple.

J’invite tous ces gens-là [les anciens administrateurs] à répondre aux questions le plus vite possible, à éviter un déploiement de ressources policières, administratives, judiciaires, venez vous expliquer , avance-t-il.

L'avocat se dit également sensible au sort qui attend les aînés du Faubourg.

« Nos aînés sont démunis, fragilisés, vulnérables dans ces situations-là, et c’est la dernière chose qu’on veut. Moi, j’ai trouvé que c’était complètement inacceptable de se comporter de cette façon-là. » — Une citation de Me Louis Fortier, avocat

Il faut surtout parler des locataires, qui sont des retraités. Ces gens-là ont droit à la santé et la sécurité mentale, physique et financière. Ça, c’est ce qui me dérange , martèle-t-il.

Les résidents rencontrés ont par ailleurs de grands espoirs face aux démarches de Me Fortier.

On espère que ça va nous aider à retrouver la paix et notre petit chez nous tranquille. [...] Des gens parlent de déménager déjà, et on est juste au début de la procédure , soutient Mariette Gagné.

J’espère que la justice va retourner en arrière. Ce n’est pas juste une affaire d’argent, c’est une affaire de bien être , ajoute Denis Beaucher .

Les anciens administrateurs ont jusqu'au 17 mai pour répondre à la mise en demeure. Quant aux nouveaux propriétaires, ils ont déjà rencontré les résidents, et commenteront bientôt le dossier.

Mercredi, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation Andrée Laforest a réitéré l'intention de Québec d'intervenir dans ce dossier lors d'un échange à l'Assemblée nationale. On prend des mesures. J'ai des intentions législatives pour régler cette situation-là, car des ventes d' OBNLorganisme à but non lucratif comme vous m'avez parlé à Sherbrooke, il faut agir, et on agit très très rapidement , assure-t-elle.

En entrevue avec Radio-Canada la semaine dernière, Me Serge Dubois avait maintenu que la vente était légale et que ses modalités relevaient du domaine privé.

Contacté par Radio-Canada, l'avocat n'avait pas encore répondu au moment d'écrire ces lignes.

Avec les informations de Marion Bérubé